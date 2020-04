Dit is de geelste ‘AMG’-bus van Marktplaats

Jazeker, geel en AMG op een busjes. Het kan tegenwoordig allemaal.

Op Autoblog kunnen wij een kleurtje wel waarderen. Daarnaast hebben we ook een paar redacteuren die een bijzondere kleur eisen op hun auto. Die rijden dan ook rond in een Sienna-rode premium BMW.

Nu is het altijd even zoeken naar een leuke kleur voor een auto, daar veel eerste eigenaren kiezen voor een grijstint, zwart of, heel erg spannend, donkerblauw. Als je een bedrijfsauto wil kopen is het zo mogelijk nog lastiger. Die zijn veelal standaard in het wit gespoten.

Wit

Dat is op zich heel erg logisch. Vaak moet er nog belettering op en dat is met wit altijd goed zichtbaar. Ook is het bij bestelwagens juist handig voor de restwaarde. Het adagium ‘met een witte blijf je zitten’ gaat niet op bij deze categorie auto’s.

Solar Beam

Gelukkig is dat bij deze Mercedes-Benz Vito met dubbele cabine niet het geval. Deze is namelijk niet saai wit of grijs, maar Solar Beam-metallic. Althans, daar lijkt de kleur het meeste op. Gezien de AMG-logo’s was die connotatie ook de bedoeling. Inderdaad, het is de kleur van de Mercedes-AMG GT S. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het een wrap is, daaronder is de auto gewoon in het zwart uitgevoerd. Handig als je ‘m weer wilt verkopen.

Rijk uitgerust

De gele ‘AMG’-bus is behoorlijk rijk uitgerust. Naast dingen als cruise conterol, climate control, navigatie en een achteruitrijcamera (lang niet altijd standaard bij busjes) zien we 18″ velgen, een spoilerlip op de voorbumper, zwarte sidebars en een zwarte grille met zwart logo. Ook ontbreekt zwarte striping niet. Kortom, je bent helemaal het mannetje.

Geen koopje

Daar moet wel een prijs voor betaald worden, want 47.900 euro is geen koopje. Dit exemplaar heeft slechts 9.578 km gereden en is nieuw geleverd in 2020, dit jaar dus. Het is de perfecte bus voor de aannemer die wel van een beetje opvallen houdt. Niet voor de aannemer die van een beetje doorrijden houdt, want van de 114 CDI-uitvoering hoef je niet te veel te verwachten, dankzij de 136 pk die het 2.143 cc grote blok levert. Daar kan de betere chiptuner vast nog wel iets meer uithalen.