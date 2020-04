Bentley Mulsanne toch nog even in productie?

Jazeker, gematigd goed nieuws voor de puristen. De Bentley Mulsanne blijft nog (heel) even in productie.

Anno 2020 is de Bentley Mulsanne een van de meest opmerkelijke autos die je kunt vinden in de prijslijsten. Zo is het is een van de weinige VW-producten die bijvoorbeeld is voorzien van achterwielaandrijving.

Vakmanschap

Dat niet alleen, de machtige 6.75 V8 motor die stamt uit het jaar kruik, wordt nog steeds gebruikt. Ook het gebruikte hout in het interieur heeft duidelijk ‘geleefd’ en het leer lijkt net even wat dikker en achter te zijn. Het is zo’n auto waarbij de sfeer, het hoogpolige tapijt, het chroom en het vakmanschap meer ‘premium’ schreeuwen dan de hoeveelheid gadgets.

Stekker

Allemaal waanzinnig gave merkwaarden, maar niemand schijnt daar op te zitten wachten. Bentley kan namelijk met moeite 500 exemplaren per jaar ervan verkopen, waardoor een opvolger niet echt de moeite waard is. Kortom, de stekker ging eruit. Daarmee komt er ook een einde aan de legendarische V8, die amper toeren maakt, maar enorm veel koppel (1.100 Nm) levert.

Corona

Maar wat blijkt, er moeten nog een paar Mulsannes aankomen. Jazeker, de Bentley Mulsanne blijft nog even in productie. Dat is te ‘danken’ aan het coronavirus, dat ook in het Verenigd Koninkrijk zijn sporen nalaat. Ook bij Bentley ligt de productie stil op dit moment stil. Maar als deze hervat gaat worden, wordt de productie van de Mulsanne óók weer opgestart. Het gaat om de speciale Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, die wij al eerder aan jullie konden voorstellen (en je op de gebruikte afbeeldingen kunt aanschouwen).

6.75 Edition

Dat is een verrassend ingetogen donkerblauwe limousine, waarbij er smaakvol gebruik is gemaakt van het chroomwerk en andere glimmertjes. Als deze 30 stuks gebouwd worden. is het overigens wel helemaal over en uit. De traditionele limousine-klant kan terecht bij de Flying Spur. De Mulsanne gaat wellicht indirect opgevolgd worden door een grotere SUV, die boven de Bentayga gepositioneerd kan worden.