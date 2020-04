Volkswagen zet gedurfde stap met productie

De productie van Volkswagen gaat mondjesmaat weer van start. Tegendraads in deze tijd.

Corona-moe, je hoort het meer en meer. In de media betekent het min of meer dat ‘de obvious choices’ overgeslagen kunnen worden. Vuistregel bij vrijwel alles wat evenement is of mensenmassa’s nodig heeft: het wordt afgelast of uitgesteld. Zo ook productiefaciliteiten van bepaalde merken. Ook Volkswagen moest de productie staken van een paar fabrieken.

Langzaam maar zeker

Daarom is het opmerkelijk om te melden dat er weer eens iets doorgaat. Volkswagen gaat de gesloten fabrieken weer openen. En nee, daarmee wordt niet opgeroepen om alle medewerkers morgenochtend weer met een dopsleutel in de hand aan het werk te zetten: het gaat mondjesmaat. De eerste fabrieken die open gaan zijn de belangrijkste: die in Zwickau (Golf en ID.3) en Bratislava (Up! en Touareg). Deze zullen de pijp weer laten roken op 20 april.

Zwickau, Bratislava en de rest

Vanaf 27 april gaat de productie ook weer verder in de rest van Duitsland, Portugal, Spanje, Rusland en de VS. Halverwege mei mogen ook de fabrieken in Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Mexico weer open. Zo hoopt Volkswagen in de volgende twee maanden de productie weer op niveau te krijgen. Alsof er niks aan de hand is.

Voorzichtig

Het besluit is genomen vanwege ‘versoepeling van de maatregelen’ in vele van de landen. De veiligheid van medewerkers is prioriteit nummer één. Geen naïeve beslissing: de afgelopen maand heeft Volkswagen dit plan in werking gezet. Bernd Osterloh, hoofd van de werknemersvakbond van VW, zegt dat de nadruk ligt op het wennen aan de nieuwe procedure. “Helpen en vragen beantwoorden voor medewerkers is belangrijker dan productiecijfers”.

In een wereld van afzeggingen iets wat doorgaat: gedurfd! Wanneer de productie weer helemaal op het ‘normale’ niveau is, dat is niet bekend. Wel kan dus je Golf binnenkort weer snel geleverd worden.