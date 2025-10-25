Dit is de goedkoopste auto met 600 pk!

Oké, eigenlijk 598 pk, maar dat is een detail.
De pk-inflatie is in volle gang, en niet alleen in het supercarsegment. We zijn nu op het punt dat vermogens die vroeger alleen voorbehouden waren aan Ferrari’s in een doodgewone crossover te krijgen zijn. Zoals de Leapmotor C10.
Even een opfrisser: Leapmotor is het Chinese automerk dat Stellantis onder haar vleugels heeft genomen. De auto staat op een eigen platform, maar de promotie en verkoop wordt verzorgd door Stellantis.
De C10 kenden we al, dit is een crossover van Skoda Enyaq-formaat. Nu lanceert Leapmotor een nieuwe versie, namelijk de AWD. Deze heeft aanzienlijk meer vermogen. In plaats van 218 pk en 320 Nm heeft de C10 nu opeens 598 pk en 720 Nm.
We zijn inmiddels wel wat gewend, maar dit is echt heel veel voor een doorsnee crossover. De Leapmotor sprint daarmee in 4,0 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid wordt niet gecommuniceerd, dus die zal minder indrukwekkend zijn.
De AWD heeft niet alleen een extra elektromotor, er is nog een belangrijk verschil. Deze versie heeft namelijk 800V-technologie in plaats van 400V. Het maximale snellaadvermogen stijgt daardoor van 84 kW naar 180 kW. Voor 800V is dat niet bepaald snel, maar het is wel een flinke upgrade ten opzichte van de instapper. De range bedraagt 437 kilometer.
Dan nu het meest interessante cijfer, namelijk de prijs. De Leapmotor C10 AWD is er vanaf €45.050. Daarmee is het de goedkoopste auto met (bijna) 600 pk. Sterker nog: het is ook de goedkoopste auto met meer dan 500 pk. Je gaat nergens anders zoveel vermogen krijgen voor je geld. Of je al die pk’s ook nodig hebt is vraag twee, maar als je daar opgewonden van wordt is het een goede deal.
Reacties
JanJansen zegt
Dit moeten we toch met zijn allen niet willen. Als deze trend zo doorgaat rijden alle kinderen over een paar jaar op een opgevoerde fatbike en alle moeders in een 1000pk familieauto.
Hopelijk krijgen we weer een kabinet dat het streven naar 0 verkeersslachtoffers serieus neemt.
cdlop01 zegt
Ik heb liever een gezinsauto met 1200pk en 0 tot 100 in 3 seconden, lol. Ongelooflijk onverantwoord dit soort vermogens en Anwb en milieuclubs houden hun linkse bek dicht want niets mag de EV transitie in de weg staan.
PunicaOase zegt
Als de leaseprijs gunstig is voorzie ik een verknoopknaller, want: bescheiden bijtelling, grote bak en extreem snel..
lekkerlinksrijden zegt
800 volt techniek en dan 180 max snelladen? Geeft mij een beetje het gevoel dat het Temu spul is. Range is ook gewoon slecht van deze raket. Het enige wat waarschijnlijk echt goed zal zijn is de afschrijving
cdlop01 zegt
Staar je niet blind op snelladen, Motortrend teste onlangs 10 EV’S snelladen van 10 tot 80%, de snelste 20 minuten, 800 volt en 450kw, de langzaamste met 150kw en 400 volt architectuur, 28 minuten. Bron: Motortrend
flatoutmarten zegt
Een range van slechts 437 km in een SUV-achtige met een 800V architectuur? Wat een slechte deal. In de praktijk ws. rond de 300 km range. En omdat het ding een Cw-waarde heeft van een zeecontainer kun je 10 minuten het maximale vermogen vragen en dan is de batterij bijna leeg.