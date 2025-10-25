Dit is de goedkoopste auto met 600 pk!

Oké, eigenlijk 598 pk, maar dat is een detail.

De pk-inflatie is in volle gang, en niet alleen in het supercarsegment. We zijn nu op het punt dat vermogens die vroeger alleen voorbehouden waren aan Ferrari’s in een doodgewone crossover te krijgen zijn. Zoals de Leapmotor C10.

Even een opfrisser: Leapmotor is het Chinese automerk dat Stellantis onder haar vleugels heeft genomen. De auto staat op een eigen platform, maar de promotie en verkoop wordt verzorgd door Stellantis.

De C10 kenden we al, dit is een crossover van Skoda Enyaq-formaat. Nu lanceert Leapmotor een nieuwe versie, namelijk de AWD. Deze heeft aanzienlijk meer vermogen. In plaats van 218 pk en 320 Nm heeft de C10 nu opeens 598 pk en 720 Nm.

We zijn inmiddels wel wat gewend, maar dit is echt heel veel voor een doorsnee crossover. De Leapmotor sprint daarmee in 4,0 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid wordt niet gecommuniceerd, dus die zal minder indrukwekkend zijn.

De AWD heeft niet alleen een extra elektromotor, er is nog een belangrijk verschil. Deze versie heeft namelijk 800V-technologie in plaats van 400V. Het maximale snellaadvermogen stijgt daardoor van 84 kW naar 180 kW. Voor 800V is dat niet bepaald snel, maar het is wel een flinke upgrade ten opzichte van de instapper. De range bedraagt 437 kilometer.

Dan nu het meest interessante cijfer, namelijk de prijs. De Leapmotor C10 AWD is er vanaf €45.050. Daarmee is het de goedkoopste auto met (bijna) 600 pk. Sterker nog: het is ook de goedkoopste auto met meer dan 500 pk. Je gaat nergens anders zoveel vermogen krijgen voor je geld. Of je al die pk’s ook nodig hebt is vraag twee, maar als je daar opgewonden van wordt is het een goede deal.