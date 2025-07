Dit zijn de goedkoopste auto’s met 300 pk (zonder stekker)

300 pk zonder elektrohulp? Dat wordt flink diep in de buidel tasten dezer dagen: dit zijn de goedkoopste auto’s met 300 pk die het doen zonder stekker.

Soms vraag je jezelf dingen af die best geschikt zijn voor een Autoblog-lijstje. Zoals: stel dat je wat pit wil onder je rechtervoet, hoe veel geld moet je dan uitgeven dezer dagen? Nou, we kunnen je melden: als je minstens 300 pk ziet als veel pit, hoef je slechts 41 mille uit te geven. Dan krijg je een 339 pk sterke MG HS PHEV. Die naast een sterke elektromotor een 1.5 liter viercilinder erbij heeft.

En da’s logisch, want veel van de goedkope auto’s met meer dan 300 pk zijn EV’s of PHEV’s. Die hebben de laagste BPM-boete. Tussen de 40 en 60 mille heb je voldoende keus, maar altijd moet er een stekker in het stopcontact om tot dit vermogen te komen. Je kan het willen. Maar je leest Autoblog, dus waarschijnlijk niet.

Goedkoopste auto’s met 300 pk, zonder stekker

Vandaar dat we het even anders hebben gedaan. Wat zijn de goedkoopste auto’s van Nederland mét 300 pk maar zónder stekker? We hebben ons best gedaan om alles af te struinen en we zijn op het volgende gekomen. Ter verduidelijking: we hebben van elke motor of vermogensuitvoering van een bepaald merk of bepaalde motor de goedkoopste versie gepakt (anders zou het hele lijstje bestaan uit BMW’s die ’40i xDrive’ achter hun naam hebben staan). Dat wordt ineens een heel ander lijstje. En eentje waar je toch wel een beetje van schrikt. Dat laatste wordt wel duidelijk als we de auto’s met je doornemen.

10. Mercedes-Benz E 450 4Matic AMG-Line (W214)

3.0 zes-in-lijn

367 pk

117.253 euro

We beginnen met de nieuwe bolide van onze politie. Want die hebben sinds dit jaar de 367 pk sterke versie van de Mercedes E-Klasse te pakken. Ook die mag voor ietsje minder dan 120.000 euro van eigenaar wisselen, maar dan heb je wel direct de AMG-Line. En een dikke zescilinder, met mild hybride ondersteuning. Zoals je dat vroeger noemde in de E-Klasse: de middenklasse. En die middenklasse kost nu dus meer dan een ton. Leuk feitje: op de elfde plek, die we even nét niet meetellen, staat de Maserati Grecale. Een Maserati die op tien na de goedkoopste is van Nederland. Ergens wel heel bijzonder.

9. Audi RS 3 Sportback (8YA)

2.5 liter vijf-in-lijn

400 pk

110.160 euro

Ook op plek acht van de goedkoopste auto’s met 300 pk een auto die voorheen altijd bij de duurdere jongens werd gezet. De Audi RS 3, nog met zijn vijfcilinder. 400 pk sterk, dat dan weer wel. Maar dat kost je ook flink wat: 110.000 euro in dit geval. Wel leuk: er is geen meerprijs voor de Limousine, dus als je een kont wil is dat gratis. Dat bedoelen we spreekwoordelijk voor het geval er vrouwen meelezen.

8. BMW X3 M50 xDrive (G45)

3.0 zes-in-lijn

398 pk

106.524 euro

De net geen 400 pk sterke versie van de nieuwe BMW X3 is de momenteel nieuwste evolutie van de B58 zes-in-lijn. Die motor komen we nog één keer tegen, want hij is wel het krachtigst in de X3. Vandaar ook dat de X3 nog boven de 100.000 euro zweeft, ondanks dat je er een flinke SUV voor terug krijgt.

7. BMW 540d xDrive (G60)

3.0 zes-in-lijn (diesel)

303 pk

99.971 euro

We blijven even bij BMW, want dit is de goedkoopste diesel van Nederland zonder stekker met meer dan 300 pk. Net minder dan een ton. En wel de B57 zes-in-lijn diesel in de BMW 5 Serie, met vierwielaandrijving. Tsja, het lijkt erop dat dikke diesels een beetje in het verdomhoekje komen, want echt veel concurrentie heeft de 540d niet meer. De zescilinder diesel van Mercedes in de E450d kost alles vanaf 126 ruggen en de Audi A6 TDI is er niet (en die verwachten we ook niet).

6. BMW M240i xDrive (G42)

3.0 zes-in-lijn

374 pk

95.031 euro

Oké, nog één BMW dan, en eigenlijk de auto die de regel ‘niet twee keer dezelfde motor’ verbreekt. Want ook dit is een B58, alleen de iets eerdere versie met 374 pk. Deze motor is natuurlijk leuk(er) in een auto als de BMW M340i, maar in de 2 Serie scheelt het net. En dan heb je dus een ‘klassieke’ BMW in kleine verpakking. Daarover gesproken: we hebben ook gekeken naar de Z4 voor de goedkoopste BMW met handbak, maar dan heb je het toch echt over ruim 114.000 euro. Als dat zelf schakelen je dus aan je achterste kan corroderen (en die kans is groot), is de 2 Serie 20 mille goedkoper.

5. Mercedes-AMG A35 (W177)

2.0 vier-in-lijn

306 pk

93.798 euro

Wil je de auto die erom bekend staat dat het de krachtigste viercilinder ter wereld is, maar dan zonder dat denderende vermogen, dan moet je de Mercedes-AMG A35 hebben. Als hatchback is ‘ie het goedkoopst op 93.000 euro. Die 306 pk is wel echt een stuk minder dan de A45 S, maar goed, qua geld scheelt het ook weer een slok op een borrel. Die start namelijk vanaf 117.000 euro. Voor dat geld rijd je dus ook een zescilinder E-Klasse. Dan kunnen die 54 extra paarden je ook weinig meer schelen, toch?

4. Audi S5 Sportback (B10)

3.0 V6

367 pk

92.787 euro

Je zou verwachten dat we al het zescilindergeweld nu wel hebben gehad, maar dan heb je de Audi S5 nog niet gezien. Deze 367 pk sterke sedan of estate gebruikt een V6, de enige in deze lijst. En de goedkoopste: voor ietsje minder dan de AMG A35 heb je een dikke V6 in je middenklasser. Al geven we toe: goedkoop is anders.

3. Honda Civic Type-R (FL5)

2.0 vier-in-lijn

329 pk

91.680 euro

Datzelfde geldt voor een ietwat verrassende intro voor de top 3, waarvan we al hebben verklapt dat dit allemaal om viercilinders gaat. De Honda Civic Type-R is het buitenbeentje van de top 3. Omdat ‘ie toch met zijn 90.000 euro echt schreeuwend duur voelt. Maar goed, dan heb je wel de snelste voorwielaandrijver op de Nürburgring en een heerlijk gespecialiseerde hete hatchback.

2. Volkswagen Golf R (CD1)

2.0 vier-in-lijn

333 pk

85.990 euro

De op één na goedkoopste auto met meer dan 300 pk is onze goede oude vriend, de Volkswagen Golf. De nieuwe R met 333 pk van na de facelift is met 85.990 euro één van twee auto’s die onder de 90 mille duikt als je 300 pk wil zonder stekker. Ergens gewoon bizar, want de Golf start vanaf 33.000 euro en da’s ook niet niks. De snelste R ooit is wel heerlijk speelgoed en vergeleken met de Type-R wel de auto die je wil als je ook wel eens niet op het circuit bent.

1. BMW M135 xDrive (F70)

2.0 vier-in-lijn

300 pk

81.642 euro

En de goedkoopste? Daarvoor moeten we weer even terug naar BMW. Hun Golf R-rivaal, de M135 (zonder i vanaf nu), lijkt in veel aspecten op de Golf R. Voorwielaangedreven basis maar dan met een soort haldex-koppeling om toch xDrive te hebben. En dus een lager prijskaartje, wat voor de relatieve prestige van een BMW toch een mooie meevaller is. De goedkoopste 300 pk-auto van Nederland kost 81.600 euro. Maar doordat BMW het aantal pk’s sinds de nieuwste generatie ’35’-modellen heeft verlaagd van 306 naar 300 pk, wel met de hakken over de sloot. Je moet het wel zo zien: elke pk van de Golf R kost net geen 132 euro vergeleken met de BMW.