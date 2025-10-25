Winst van Porsche keldert dramatisch

En nee, we zijn niet aan het overdrijven.
Tot voor kort leek het allemaal nog voor de wind te gaan bij Porsche. De 911 was populairder dan ooit, de Cayenne en Macan verkochten als warme broodjes en zelfs de elektrische Taycan was in eerste instantie een succes. Porsche zette daarom vol in op de ontwikkeling van meer elektrische modellen, maar dat pakte helaas verkeerd uit.
Dit zorgt ervoor dat de nieuwste cijfers van Porsche tamelijk dramatisch zijn. In de afgelopen drie kwartalen was de winst een schamele €40 miljoen, terwijl dat vorig jaar dik €4 miljard was… Dat is een dramatische daling van 99%.
Dit heeft alles te maken met de rigoureuze koerswijziging die Porsche dit jaar heeft doorgevoerd. Zo wordt de grote SUV boven de Cayenne géén EV meer en komt er een 718 met verbrandingsmotor naast de elektrische 718. Ook wordt de ontwikkeling van het nieuwe SSP-platform op de lange baan geschoven.
Door deze koerswijziging heeft Porsche 2,7 miljard aan kosten moeten maken. Daar komt bovenop dat Porsche het moeilijk heeft in China. En intussen hebben ze ook nog last van de Amerikaanse importheffingen. Om het even in goed Nederlands te zeggen: een perfect storm.
Toch heeft Porsche weer hoop voor de toekomst: “We accepteren bewust tijdelijke zwakke financiële cijfers om Porsches veerkracht en winstgevendheid op lange termijn te versterken,” aldus bestuurslid Jochen Brecker.
Porsche moet dus even door de zure appel heen bijten. Het is alleen de vraag hoe lang dit gaat duren. Er gaat immers tijd overheen voordat de investeringen die nu zijn gedaan zich uitbetalen.
Reacties
Reimon zegt
Advies naar aanleiding van dit artikel; help ons favoriete merk er bovenop en koopt allen een Porsche!
Jansen zegt
Zoals iemand op deze site laatst al zei: Het is een massa-product geworden.
Motomoto zegt
Dan behoor ik nog niet tot de massa want ik kan me er geen veroorloven 😅
HZW zegt
Vroeger was het beperkte aantallen en hoge kwaliteit, nu is het beperkte kwaliteit en hoge aantallen.
De exclusiviteit is er vanaf, je ziet ze bijna op elke straathoek staan.
HZW zegt
Het Bugatti – Rimac verhaal is er ook nog, waarbij Rimac zelfs kijkt of het Porsche compleet kan gaan overnemen, waarbij Bugatti een belangrijke schakel is.
Daarvoor zou een multi miljarden plan in ontwikkeling zijn, Rimac zou daarbij heel hoog inzetten, om niet alleen Bugatti volledig in handen te krijgen, maar ook Porsche.
kniesoor zegt
Porsche heeft in z’n bestaan wel vaker een dip in verkopen en/of winstgevendheid meegemaakt. En is er vervolgens weer bovenop gekomen. Gaat ze deze keer vermoedelijk ook wel weer lukken. Onder het aloude motto : Luctor er Emergo.
verdebosco zegt
Ik ben benieuwd. Het imago van snelle dure auto’s is flink gedevalueerd door snelle betaalbare (elektrische Chinese) auto’s. Daarop een antwoord hebben is niet makkelijk.
Flybywire zegt
Zolang een auto met name op imago en beleving worden gekocht zullen sterke merken het volhouden. Alle Chinees worden gekocht op prijs waarbij imago en merk door de koper als niet belangrijk worden geacht. Ergo de massa die een auto zien als vervoersmiddel zullen de goedkope massa producten koper en de rest zijn petrolheads….
007 zegt
Ik zou zeggen, breng eens een special edition uit o.i.d. 😂
petroldrinker zegt
Tja, zo speciaal is een (porsche) 911 ook niet meer tegenwoordig, ze staan overal, zijn te groot geworden, te zwaar, lang zo mooi niet meer als vroeger, en klinken ook lang zo goed niet meer (bedankt aan de EU met hun achterlijke (zogenaamde millieu) regels)….
Daarbij de keren dat ik in een 911 gereden had wat geen GT product was (in mijn BMW M tijdperk) was ik ontelbaar x blijer in mn M3 naderhand wat voor mijn gevoel toch echt leuker en specialer was om te rijden…
Ik word er in ieder geval niet warm of koud van een niet GT model 911…