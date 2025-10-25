Winst van Porsche keldert dramatisch

En nee, we zijn niet aan het overdrijven.

Tot voor kort leek het allemaal nog voor de wind te gaan bij Porsche. De 911 was populairder dan ooit, de Cayenne en Macan verkochten als warme broodjes en zelfs de elektrische Taycan was in eerste instantie een succes. Porsche zette daarom vol in op de ontwikkeling van meer elektrische modellen, maar dat pakte helaas verkeerd uit.

Dit zorgt ervoor dat de nieuwste cijfers van Porsche tamelijk dramatisch zijn. In de afgelopen drie kwartalen was de winst een schamele €40 miljoen, terwijl dat vorig jaar dik €4 miljard was… Dat is een dramatische daling van 99%.

Dit heeft alles te maken met de rigoureuze koerswijziging die Porsche dit jaar heeft doorgevoerd. Zo wordt de grote SUV boven de Cayenne géén EV meer en komt er een 718 met verbrandingsmotor naast de elektrische 718. Ook wordt de ontwikkeling van het nieuwe SSP-platform op de lange baan geschoven.

Door deze koerswijziging heeft Porsche 2,7 miljard aan kosten moeten maken. Daar komt bovenop dat Porsche het moeilijk heeft in China. En intussen hebben ze ook nog last van de Amerikaanse importheffingen. Om het even in goed Nederlands te zeggen: een perfect storm.

Toch heeft Porsche weer hoop voor de toekomst: “We accepteren bewust tijdelijke zwakke financiële cijfers om Porsches veerkracht en winstgevendheid op lange termijn te versterken,” aldus bestuurslid Jochen Brecker.

Porsche moet dus even door de zure appel heen bijten. Het is alleen de vraag hoe lang dit gaat duren. Er gaat immers tijd overheen voordat de investeringen die nu zijn gedaan zich uitbetalen.