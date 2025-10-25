Deze BMW-bus roept heel veel vraagtekens op

Maar hij gaat er echt komen.

BMW, Audi en Mercedes hebben veel rivaliserende modellen, maar op één vlak heeft Mercedes het rijk alleen: busjes. Een luxe personenbus als de Mercedes V-Klasse heeft eigenlijk geen concurrentie. Daar gaat echter verandering in komen.

Er komt namelijk een BMW-bus. Die wordt echter niet door BMW zelf ontwikkeld, maar door Klassen. Zij bouwen al jaren extreem luxe busjes op basis van Mercedes- en Volkswagen-modellen. Maar nu kondigen ze aan dat ze een BMW-bus gaan ontwikkelen. Dit wordt volgens Klassen een ‘meesterwerk op wielen’.

We zouden zweren dat dit een 1 aprilgrap is, maar het is toch echt oktober. Bovendien: Duitsers maken geen grappen. Klassen is dus echt van plan een BMW-bus te maken. Dit roept echter veel vraagtekens op.

De afbeeldingen die Klassen deelt zijn overduidelijk AI, en laten dus niet het definitieve product zien. De grote vraag is wat ze als basis willen gebruiken. Op de plaatjes lijkt het een Multivan met een BMW-neus. Maar ja, dat gaat BMW waarschijnlijk niet grappig vinden.

Nu deinst Klassen er niet voor terug om neppe creaties te maken. Zo bouwen ze ook neppe Maybach-busjes op basis van de V-Klasse. Daar is hun foute klantenkring – die onder meer uit Russen en Afrikaanse dictators bestaat – dol op.

Overigens worden de neppe Maybach’s voorzien van Klassen-logo’s zodat Mercedes daar geen punt van kan maken. Waarschijnlijk zal de ‘BMW’-bus dus ook geen BMW-logo’s krijgen. We zijn benieuwd.