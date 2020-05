Dit is de goedkoopste bestelauto met 200 pk van Nederland

In de categorie: wat maakt het uit? De goedkoopste bestelauto met 200 pk. Is dat te vinden?

Wie weleens in een bestelauto heeft gereden, zal het zijn opgevallen dat een paar dingen net even anders zijn. De banden hebben veel minder grip, de auto is veel gevoeliger voor zijwind en de hoge zitpositie geeft je het idee dat je op een troon zit. Omdat bijna geen enkele weggebruiker vertrouwen heeft in de stuurmanskunsten van een bestelbus-bestuurder, krijg je vaak ruim baan.

Handig

Dat is op zich wel handig, want een bestelbus heeft namelijk ook een gigantisch nadeel. De meeste zijn bijzonder traag. Kilometer-kostprijs is natuurlijk veel belangrijker dan rijplezier. Zeker niet als je 25 busjes in je vloot hebt: dan wil je juist een wat zuinigere motor. Of in elk geval een motor waarmee de chauffeurs niet een Max Verstappen imitatie doen bij knooppunt Everdingen.

Dikste versie

Gelukkig hebben fabrikanten ook motoriseringen ‘voor de baas’. Alle medewerkers van het aannemersbedrijf rijden in de 110 pk sterke Vito diesel, maar de baas neemt zelf de dikste versie. Dus wij gingen op zoek naar een de goedkoopste bestelauto met 200 pk van Nederland. En we hebben ‘m gevonden!

Geen SUV’s

Daarvoor moesten we wel even wat kaf en koren scheiden. Niet alleen vanwege de leaseaanbiedingen, maar ook om alle SUV’s te omzeilen. Om mee te werken zijn dat zelfden op zich prettige auto’s, maar de ruimte is gewoonweg te beperkt en de kosten om het rijdend te houden veel te hoog.

Drieliter V6

Hoe dat zit met deze tweedehands Vito V6 weten we niet, alhoewel een beetje geld reserveren voor onderhoud geen kwaad kan. De bus komt uit 2008 en heeft in de tussentijd 447.650 km gelopen. Dat is nog geen 40.000 per jaar. Het mooiste onderdeel van deze Vito is de motor. Een drie liter V6 met 204 pk. Deze is gekoppeld aan een automaat. In het interieur zien we lederen bekleding en een after market navigatiesysteem. Heel luxe.

4.750 euro

Interesse? Voor 4.750 (excl. BTW) is deze bus van jou. Het enige wat je moet doen is even de wielen aanpakken. Het zijn de goedkoopste wieldoppen ter wereld. Wellicht dat iemand nog een mooie setje Brabus Monoblocks heeft liggen voor een zacht prijsje. De advertentie van de goedkoopste bestelauto met 200 pk kun je hier bekijken.