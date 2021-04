Dit is de goedkoopste nieuwe G-Klasse van Marktplaats - Autoblog.nl

Zoals je ziet is het tijd om de goedkoopste nieuwe* G-Klasse van Marktplaats te kopen.

Het was even een schok toen het bericht kwam dat Mercedes de G-Klasse ging vervangen voor een nieuw model. De goede oude baksteen was immers al sinds 1979 onderdeel van het modelgamma. Gelukkig bleek de splinternieuwe G-Klasse uiteindelijk als twee druppels water te lijken op zijn voorganger. Mercedes hield zelfs vast aan dezelfde interne bouwcode (W463).

Zo zien wij dino’s dat graag. Helaas hebben de oude botten van de G-Klasse alleen wel zijn weerslag op de prijs. Een hoge terreinbeul met de Cw-waarde van de Maastoren en een V8 (of diesel-V6) onder kap, daar is het belastingklimaat nou eenmaal niet vriendelijk voor in Nederland. En daarbij is de G-Klasse natuurlijk überhaupt ook al een dure auto. Dus ja, je moet wel een forse beurs hebben om je in het rijdende statement te hijsen.

Gelukkig is daar nog de tweedehands markt. De nieuwe G-Klasse is nu alweer twee jaar op de markt, dus ook okkazies komen langzaam maar zeker beschikbaar. We zochten vandaag de goedkoopste op Marktplaats en kwamen uit op deze donkergroene G500.

De unit is bijna zoals je de nieuwe G wil hebben. Om te beginnen: diesel is natuurlijk moord en een AMG is tacky, dus je wil de G500. Deze heeft in de basis dezelfde motor als de G63 AMG, maar dan met ‘slechts’ 421 pk. Nog altijd meer dan voldoende om de G-Klasse een vlotte auto te maken. Daarnaast is deze G-Klasse uitgevoerd in donkergroen. Donkerrood zou nog fraaier zijn, maar donkergroen is een goede tweede keus. In het interieur is er fraai open cell hout. Alleen had het leder natuurlijk niet zwart met rode stiksels moeten zijn. Dat is toch iets meer CLA45 AMG dan statige G. Iets van pindakaas was ideaal geweest.

Maar ja, als tweedehands koper kan je niet alles hebben. Wat je wel krijgt, is een flinke korting op de nieuwprijs. Die bedroeg in Nederland namelijk ooit 204.577 Euro. Na 16.900 kilometer, kan je de G-wagon nu oppikken bij Mercedes-dealer Louwman voor 169.500 Euro. Koop dan!?