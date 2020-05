Ford Edge ST-Line EcoBoost komt te laat voor ons

Voor ons komt de Ford Edge ST-Line EcoBoost met de enige juiste motor helaas al te laat.

Sommige auto’s zijn gewoon erg lastig om in te schatten vanaf de foto’s. Gek genoeg komt dat geregeld voor bij Ford crossovers. De EcoSport lijkt op de plaatjes gigantisch te zijn, maar dat is juist een klein, guitig wagentje.

Ford Edge

De Ford Edge daarentegen lijkt een relatief compacte crossover te zijn, maar dat ding is enorm. Met een lengte van 4,83 meter, een breedte van 1,92 meter (!) en hoogte van 1,73 meter is het in het echt een imponerende auto om te zien.

Geen groot succes

De auto was in Nederland geen groot succes. Een beetje vanwege dezelfde reden als de Hyundai Santa Fe van het vorige artikel. Die was alleen leverbaar met een relatief potente dieselmotor. Met de Ford Edge was dat niet anders: de 2.0 biturbo ‘EcoBlue’ diesel was de enige optie. Leuk, zeker ook omdt de Edge halverwege een facelift kreeg en besteld kon worden met een ST-Line sportpaketje. Nu is ondergetekende daar niet altijd een fan van, maar bij de Edge zag de ST-Line er ontegenzeggelijk beter uit. Alleen die motor. Daar is nu verandering in gekomen!

EcoBoost

Er was al een Edge ST met een 2.7 EcoBoost en 335 pk. Die zal wel onbetaalbaar zijn geworden in Nederland. Maar sinds vandaag is daar eindelijk de Ford Edge ST-Line met de befaamde 2.0 EcoBoost motor. Kijk, en dat lijkt ons dan wel een leuke combinatie. De 2.0 EcoBoost is in dit geval goed voor 250 pk en 360 Nm. Meer dan voldoende voor een dergelijke auto. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat. In tegenstelling tot de Edge in Nederland, is deze ook nog eens voorzien van voorwielaandrijving in plaats van vierwielaandrijving. Dat scheelt weer verliezen in de aandrijflijn én gewicht.

ST-Line

De Ford Edge ST-Line EcoBoost is rijkelijk voorzien van alles wat je nodig hebt plus sportbumpers, sportstoelen en sportvelgen. Optioneel zijn sportremmen leverbaar. Althans, als je niet in Nederland woont, want de Edge is hier onlangs van het leveringsprogramma gehaald. Achteraf gezien hadden we misschien beter op deze versie kunnen wachten.