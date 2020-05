Valsspeler Daniel Abt krijgt de zak van Audi

Bye bye, zwaai zwaai. Valspelen kunnen ze bij Audi niet waarderen en dus is Daniel Abt ontslagen.

Racen op de simulator. Dat is toch een simpel computerspelletje? Als je er zo over denkt dan kun je met Daniel Abt een biertje drinken. De coureur nam het virtuele racekampioenschap van de Formule E niet zo serieus. Omdat er niet in het echt geracet kan worden, worden er races virtueel afgenomen. De coureurs nemen vanuit huis plaats op een racesim en strijden digitaal tegen elkaar. Zo ook Daniel Abt, met een ontslag van Audi tot gevolg.

Op beeld nam Abt inderdaad deel aan de races. In de praktijk zat de vork anders in de steel. Terwijl zijn collega’s keurig netjes aan het simracen waren, liet Abt een simracer het klusje voor hem klaren. Alsof de domme pestkop aan het slimste jongetje van de klas vraagt of hij zijn huiswerk kan doen.

De gevolgen zijn niet virtueel, maar levensecht. In eerste instantie werd Abt gediskwalificeerd van de race. Audi Sport gaat nog een stapje verder. Daniel Abt is ontslagen als fabrieksrijder van Audi in de Formule E. Voor de 28-jarige Duitse coureur is het een smet op zijn CV. Het woordje ‘valsspeler’ zal nog lang aan hem kleven. Merken verbinden hun namen aan e-sports en dus worden dit soort races net zo serieus genomen als het echte werk.

Wat Daniel Abt gaat doen nu hij ontslagen is als fabrieksrijder van Audi Sport is niet bekend. Hij runt onder andere een goedlopend YouTube-kanaal. Daarnaast is zijn achternaam natuurlijk bekend van het wereldberoemde familiebedrijf ABT Sportsline. (via Bild)