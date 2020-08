Dit is de goedkoopste Mercedes C32 AMG van Marktplaats

Een dikke vette Mercedes AMG, dat wil iedereen wel. Instappen kan voor weinig, met deze C32 op Marktplaats.

Een AMG Mercedes of Mercedes AMG is natuurlijk absolute Hammer. Iedereen wil wel zo’n apparaat hebben. Ze zijn echter ook vrij prijzig nieuw en dat kan een probleem vormen voor Jan Modaal. Gelukkig is er nog de wondere wereld van de okkazies, waar je ooit peperdure pareltjes op kan pikken voor weinig.

Nou is het voordeel van AMG’s voor de tweedehands koper dat de afschrijving over het algemeen niet mals is. Je kan echt hele dikke sjaken kopen voor relatief bescheiden bedragen. De sweet spot is waarschijnlijk iets als een nette eerste generatie CLS55 AMG voor een kleine 30K. Maar vandaag gaan we nog veel dieper de kelder in van de AMG wereld.

Toen AMG nog niet zo heel lang volledig opgeslokt was door Mercedes, was het gamma namelijk nog een beetje magertjes. BMW M domineerde feitelijk de markt van de sportieve dikke Duitser. Mercedes had bijvoorbeeld geen antwoord voor de legendarische M3. Een soort ‘snelle fix’ werd gevonden in de Mercedes C32 AMG. Dit was feitelijk een C320 met een compressor erop geschroefd en een verlagingsetje, als we het oneerbiedig beschrijven. Op papier had de C32 een vermogen dat nog iets boven dat van de E46 M3 lag. In de praktijk kon de Merc absoluut geen vuist maken tegen BMW’s icoon.

Dat zie je vandaag echter ook terug in de prijzen. De markt heeft gesproken. Een rijdende E46 M3 doet je, als ‘ie extreem knaak is, alsnog 15K. Een C32 is al verkrijgbaar voor een derde van dat bedrag. Voor 4.949 Euro heb je bijvoorbeeld deze knakensjaak op Marktplaats.

De auto heeft bijna drie ton op de klok en die ervaring is ‘m aan te zien. Ergens in zijn leven zijn de originele velgen verwisseld voor een setje AEZ units. Hetzelfde geldt voor de achterlichtunits. @willeme vindt daar wat van. Het interieur ziet er gezien de ervaring en de kwaliteit van het gemiddelde vroege millennium interieur van Mercedes niet eens heel slecht uit. De auto heeft naar verluidt ook recent regulier onderhoud genoten inclusief nieuwe banden en een frisse APK. Is dat alles leuk voor 5K, of spaar jij toch liever door voor een M3? Laat het weten, in de comments!