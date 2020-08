Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2020

Oké, Hamilton wint ‘m natuurlijk. Maar wie wordt er vandaag derde, in de Grand Prix van Silverstone?

Ja, na een weekendje vrij moeten de F1 coureurs vandaag weer noeste arbeid leveren. De vierde race van het jaar wordt namelijk verreden op het legendarische circuit van Silverstone. Het baantje waar ooit de eerste F1 race verreden werd in 1950 kent een aantal hele snelle bochten. De nekken van de F1 mannen worden dus net zo fors aangesproken als wanneer Alexandra Daddario voorbij flaneert in een zomerse uitdossing.

Voor één man is dat nog een extra uitdaging vandaag. Zijn naam is Nico Hulkenberg en hij werd op het laatste moment opgetrommeld om Sergio Perez te vervangen. De Mexicaan heeft na een bezoek aan zijn thuisland het Coronavirus opgelopen. Zware klachten heeft Checo niet, maar hij kan natuurlijk iedereen aansteken, dus mag hij niet starten. Nico had zo op papier eindelijk de kans een podium te pakken in de F1 met de roze Mercedes.

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday's race following an issue with his car#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Gisteren in de kwalificatie had de Hulk echter al geen geweldige ervaring. Hij zou vandaag van start mogen vanaf P13. Vlak voor die start zien we echter een triest beeld. De auto van Hulk heeft kennelijk kuren, waardoor de Duitser überhaupt niet zal starten. Scheisse. Daarmee is een van de mooie verhalen van de race alweer in de kiem gesmoord. Maar goed, eens kijken wat de andere coureurs ons voorschotelen in deze race vandaag.

Start

We weten eigenlijk dat normaal gesproken de start vandaag de race beslist. Tenminste, als Hamilton de start ‘wint’, dan is het in principe klaar. Als Bottas ‘m wint krijgen we wellicht een race. Bottas komt zowaar een stuk beter weg dan Hamilton, maar hij kiest weer voor veiligheid. Zo behoudt Hamilton alsnog de leiding in de race.

Achter het leidende duo gaat Leclerc kortstondig voorbij aan Verstappen, maar de Nederlander countert door bocht drie en vier. De McLarens en Ricciardo proberen vlak na de start direct Lance Stroll de oren te wassen. Moet ook wel, want zij starten op de softs terwijl de Canadees mocht beginnen op de mediums.

In de laatste bocht gaat het mis tussen Albon en Magnussen. K-Mag had weer een puike start, maar wordt van de baan gekegeld door AA23. Het heeft alle schijn van een move van een man onder druk van Max’ teammaat. Tuurlijk geeft Magnussen ook weinig ruimte. Enfin, het incident zorgt in ieder geval voor de inzet van de safetycar.

LAP 4/52



Frustration for Magnussen as he is out of the British Grand Prix following that big collision with Albon 👀



We are still running behind the Safety Car as the Haas is cleared from the track #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/6stxHQJKfY — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Het verdwijnen van de safetycar zorgt niet voor opschudding in de pikorde. Wel opvallend is dat Albon luttele rondjes na het verdwijnen van de AMG GT de pits opzoekt. Hij wisselt naar harde banden. Misschien is er ook wat mis met de RB16 na de touché met Magnussen, maar was het niet handiger geweest dit tijdens de safetycar te doen?

Na een rondje of tien heeft Mercedes een seconde of vijf gepakt op Verstappen. De Nederlander heeft op zijn beurt vijf tellen op Leclerc, die een treintje van coureurs aanvoert. De verwachte saaiheid ontpopt zich dus voor onze ogen, maar dan gaat het wederom kablabber. Daniil Kvyat verliest zijn Alpha Tauri door de snelle slangenbochten van Moggots en Becketts en vliegt keihard de muur in. De tweede safetycar-fase van de wedstrijd is daarmee een feit.

LAP 13/52



Safety Car is out again – a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Terwijl Kvyat een cameraman wegduwt zoekt iedereen de pits op. Of nou ja, iedereen behalve Romain Grosjean. Haas F1 gaat dus wederom voor de strategische gok. Niet gek want in Hongarije leverde dat een puntje op. GRO schuift op naar plek vijf, achter Leclerc maar voor de McLarens, die Ricciardo in de sandwich hebben.

Mid Race

Dan begint het grote geklaag over de radio’s weer. Hamilton heeft enorme problemen, want hij laat weten dat de safetycar te langzaam rijdt. Om fair te zijn jegens de Brit: Charles Leclerc is het volmondig met hem eens. Norris vindt dat Ricciardo een te groot gaatje laat vallen naar Sainz. Foei toch!

Als de safetycar weer afbuigt helpt Sainz bewust of onbewust teamgenoot Norris vorbij Ricciardo. De Ozzie dringt aan bij de Spanjaard, maar doordat die zichzelf hardvochtig verdedigt, ziet Lando kans zijn aanstaand teammaat te verschalken. Binnen no-time hebben de Mercs alweer een dikke drie seconden te pakken op Verstappen. De teamgenoot van MV33 krijgt ondertusse een dikke vette straf van vijf seconden voor het incident met Magnussen.

Grosjean weert zich kranig tegen de achtervolgers in snellere auto’s achter hem. Misschien iets té kranig. Als Sainz hem probeert te pakken op het Hangar Straight doet GRO een voorzichtig Verstappen 2017/18tje. Als Carlos uit de slipstream duikt, blokt Romain de Spanjaard af. Carlos vindt dat maar gevaarlijk. De wedstrijdleiding gaat het onderzoeken. Even later gaat Sainz alsnog voorbij aan de Fransman en volgt Norris het voorbeeld van zijn teammaat.

Albonio maakt in ronde 30 zijn tweede stop, incasseert zijn vijf seconden straf en valt terug naar P17. Voor de Thai beleeft Nicolas Latifi het absolute hoogtepunt van zijn F1 carrière door Kimi Raikkonen in te halen. De actie wordt goed in beeld gebracht, dus die kan vast in het persoonlijke archief. Verstappen rijdt nu acht seconden achter de Mercs en acht seconden voor Leclerc. Hij verveelt zich stierlijk in de Red Bull RB en gaat dan maar voor de meligheid, door zijn engineer te herinneren dat hij genoeg moet drinken.

Over drinken gesproken, Romain Grosjean lijkt ook al aan de wijn gezeten te hebben. Hij heeft al een waarschuwing op zak voor het gevecht met Sainz, maar laat zich daardoor niet afremmen ook Ricciardo flink in de weg te rijden. De puike run van de Fransman in de top-10 komt echter toch tot een einde. Als hij zijn pitstop maakt in ronde 37 komt hij niet goed weg. Als laatste komt de Haas de baan weer op. Vettel heeft ook pijn. Hij wordt fair and square geklopt door Gasly en valt daarmee terug tot plek 11.

Finish

Verstappen rijdt met nog een rondje of tien te gaan de snelste ronde van de race. Wellicht probeert hij een gaatje te trekken naar Leclerc, zodat hij een pitstop kan maken en met softs een echte aanval te doen op de snelste raceronde. Zo niet zal Hamilton immers op het laatst vast nog even gas geven.

Ocon gaat in de slotfase nog voorbij aan Stroll. De roze Mercedes gaat dus niet bijzonder lekker op dit circuit. Norris laat over de radio weten dat Sainz wat sneller moet rijden omdat hij anders onder druk komt te staan van Ricciardo. Er zijn zo nog wel wat schermutselingen ver achter HAM en BOT die naar P1 en P2 cruisen. Raikkonens voorvleugel breekt bijvoorbeeld nog af, maar gek genoeg besluit de wedstrijdleiding dat dit nu geen reden is voor een safetycar.

Het lijkt in het voordeel van Mercedes, doch is het uiteindelijk juist de pech van Mercedes? Want opeens zien we een Schwartzpfeil langs de baan! Helaas voor de spanning in het kampioenschap is het Bottas. Verstappen komt snel langszij en omdat Bottas nog een heel stuk naar de pits moet rijden, valt hij zelfs terug tot achter Vettel op P12. Verstappen besluit nog een stop te maken voor rode banden teneinde de snelste ronde te rijden, terwijl Hamilton juist te horen krijgt dat niet meer te doen. Mercedes is namelijk bang dat ook zijn band kapot weleens kapot zou kunnen gaan.

Normaal gesproken zouden we dat absoluut niet meer serieus nemen van Mercedes. Maar dan gaat opeens ook de linker voorband van Sainz kapot. En…Is dat nou…Jawel! Het is daadwerkelijk Lewis Hamilton die met een platfuß rondrijdt!!1! Dit moet Verstappen nog kunnen redden voor het einde van de ronde toch?

Maar helaas, het antwoord daarop is neen. Doordat Red Bull nogmaals een stop heeft gemaakt om de snelste ronde te rijden, heeft HAM precies het buffertje wat hij nodig heeft. Je verzint het niet. Met een lekke voorband mankt de Brit als eerste over de finish, voor zijn zevende thuiszege. Aan de meet resteren 5,8 seconden.

It’s a magnificent 7️⃣th win for @LewisHamilton at Silverstone 👏👏👏



What an incredible finish!



Max Verstappen takes second with Charles Leclerc in third!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hFpfHHKn0I — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

In de slotfase haalt Ricciardo ook nog Norris in voor een evenaring van zijn beste resultaat bij Renault, vecht Albon zich nog naar P8 en vecht Vettel juist Bottas nipt van het lijf voor de laatste positie in de punten. Zo wordt een grafsaaie race dus in een oogwenk toch opeens weer gaaf. Man man man…Altijd als je bíjna klaar bent met de F1, gebeurt er weer zoiets. Zo komen we nooit van deze verslaving af natuurlijk. Gelukkig komt er volgende week weer een fix…

Volledige uitslag Formule 1 Engeland 2020

Hamilton – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Ricciardo – Renault Norris – McLaren Ocon – Renault Gasly – Alpha Tauri Albon – Red Bull Stroll – Racing Point Vettel – Ferrari Bottas – Mercedes Russell – Williams Sainz – McLaren Giovinazzi – Alfa Romeo Latifi – Williams Grosjean – Haas F1 Raikkonen – Alfa Romeo



DNF

Magnussen – Haas F1

Kvyat – Alpha Tauri

DNS

Hulkenberg – Racing Point