Autoblog advies: Autobahn stormer voor 10 mille

Wat is de leukste en dikste snelle goedkope occasion?

Het leven is te kort om geen bijzondere auto voor de deur te hebben staan. Dat is natuurlijk als Alfa Romeo eigenaar makkelijk praten. Maar een auto waar je ‘blij’ van wordt of een auto die een dimensie biedt die een gewone, reguliere, moderne auto niet altijd heeft, is altijd de moeite waard.

Nu het nog kan

Zo ook voor Eduard. Hij heeft laatst een serie filmpjes van Harry Metcalfe zitten binge watchen en is overtuigd: er moet een bijzondere auto komen. Zeker nu het nog kan wil Eduard zo’n snelle goedkope occasion. Je kunt nog de meeste wegen over met een auto met verbrandingsmotor en de Autobahn kent (nog) geen snelheidslimiet. Dus geniet er nog van, zolang het mag!

Wel een elektriciën, geen ICT’er

Dus de Peugeot 406 Coupé van Eduard mag ingeruild worden op wat bijzonders en vooral: iets snels. Op dit moment heeft Eduard zo’n 10 mille vrijgemaakt. Op jaarbasis is hij van plan zo’n 5 mille aan onderhoud, reparatie en upgrades te spenderen. Het hoeft zeker geen perfecte auto te zijn. Eduard is namelijk zelf heel erg handig en kan heel veel onderhoud zelf uitvoeren. Wel heeft hij de voorkeur voor een wat oudere auto. Zoals hij zelf zo mooi omschreef, hij is meer elektricien dan ICT’er. Maar Eduard zoekt weliswaar een snelle goedkope occasion, in het verbruik en gebruik maakt hij zich geen illusies en weet hij dat de knip geregeld getrokken moet worden.

Yolo’s

Eduard realiseert zich terdege dat het hele lijstje vol zal komen te staan met Yolo’s. Dat maakt hem niet uit. Hij wil gewoon iets bijzonders gehad hebben alvorens wij allemaal achter elkaar in autonome waterstoftaxi’s rond gereden zullen worden.

Uiteraard heeft Eduard de tabel ingevuld. Deze ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Peugeot 406 Coupé Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000 op korte termijn Jaarkilometrage: 10.000 km max, vooral bedoeld voor uitsptapjes, en een roadtrip Brandstofvoorkeur: Benzine, maar een mooie diesel sluit ik niet bij voorbaat uit Reden aanschaf andere auto: Puur voor de leuk, nu het nog kan en er geen limiet is op de Autobahn. Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken/modellen: Geen specifieke voorkeursmodellen No-go modellen / merken: Geen

BMW 645CiA Coupé (E63)

€ 9.999

2004

195.000 km

De gaafste auto onder de 10 mille is wellicht de BMW 645 Ci. De auto bevindt zich nu in een uiterst ‘foute’ fase. Dat wil zeggen enorm veel foute exemplaren, met imitatie Alpina velgen en Hi Fly banden eromheen. Meestal is er dan voornamelijk geïnvesteerd in Euro 95, dan proper onderhoud. En deze auto’s met specifiek deze motor hebben zeer nauwkeurig onderhoud nodig. Aan de andere kant, de prijzen voor gebruikte exemplaren zijn bijzonder laag. Dus je kan een redelijk exemplaar op de kop tikken en deze dan zelf een beetje opknappen. Een handbak was destijds mogelijk, maar lastig te vinden. Maakt niet uit, de ZF automaat doet zijn werk prima. Op de Autobahn is het zeker een auto waarmee je een abonnement op de linkerbaan kunt aanvragen, de V8 is goed voor 333 pk waarmee je met gemak de snelheidsbegrenzer in rijdt.

Audi S4 Limousine 4.2 quattro (B6)

€ 9.995

2003

115.000 km

Waar de BMW 6 Serie bijzonder extrovert is, is de Audi heel erg onopvallend. Bijna té onopvallend. Het ziet er eigenlijk als een Audi A4 1.6. Laat je niet in de luren leggen, want dit zijn snelle auto’s. De 4.2 liter V8 mobiliseert 344 pk. Net als bij de BMW is de motor niet helemaal zonder issues. Met name de kettingspanners vereisen de nodige aandacht. Als Autobahn-mobiel is de Audi S4 uitstekend geschikt. Stoïcijns kun je vele kilometers op hoge snelheid afleggen. Je kan kiezen uit een zeer anonieme sedan of een praktischere stationwagon. Interieur, zitpositie en stoelen zijn zeer puik. Brandstofverbruik is zelfs voor een V8 echt heel erg fors.

BMW 535dA Touring (E61)

€ 9.995

2007

175.000 km

Voor deze auto geldt eigenlijk hetzelfde als voor de 6 Serie. Sterker nog, de twee zijn onderhuids identiek. Het grootste verschil is natuurlijk de motor. De 5 Serie heeft een dieselmotor met twee turbo’s. Er zijn genoeg aftermarket onderdelen om redelijk betrouwbaar 350 pk en 750 Nm (of meer) eruit te extraheren. Qua rijden scheelt het nauwelijks met de BMW. Zo’n V8 klinkt beter, de diesel sleurt er onderin (veel) harder aan en kent minder kuren. Je kan zelfs opteren voor een stationwagon (Touring). Een versie met M-Pakket is mogelijk, maar op een iets straffer onderstel na, zijn de rijeigenschappen niet anders.

Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR (CN9A)

€ 9.995

1996

110.000 km

Ja, we weten het. Dit is geen typisch Autobahnkanon. Sterker nog, het is tegenovergestelde. Deze Lancer Evolutions zijn ware sprinters. Maar als je een iets oudere auto zoekt waaraan je kunt sleutelen, kijk niet verder. De 4G63 blokken zijn erg sterk, mits voorzien van goede onderdelen en onderhoud zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Vermogens van 300 tot 400 pk zijn goed mogelijk, als je veel te besteden hebt is meer power ook geen probleem. De vijfbak van de rallyspecial is vrij kort gespatieerd, waardoor Autobahn cruisen niet een comfortabel genoegen is, maar reken maar dat je het tot 250 km/u veel duurdere auto’s het heel erg lastig kunt maken. Daarbij is het ook nog eens altijd spectaculair.

Mercedes-Benz C32 AMG Combi (S203)

€ 9.995

2002

195.000 km

Jazeker, voor 10 mille is een heuse AMG ook geen probleem. De C32 AMG is een beetje een vergeten kindje. De C55 (met V8) weet men zich te herinneren, zijn voorganger, de C43 (ook met V8) kan men zich ook voor de geest halen. De C32 AMG heeft de 3.2 achttienklepper uit de C320, maar dan voorzien van een mechanische compressor. Het resultaat is 354 enthousiaste pk’s. Het maximale draaimoment is 450 Nm, maar het is voornamelijk de vorm van de koppelkromme die opvalt: het is net een tafelberg. Ook hier moet je goed opletten dat je een goed exemplaar pakt, maar ze zijn zeker te vinden voor redelijke prijzen. Let wel op roest.

Daimler Double Six (X305)

€ 9.995

1995

190.000 km

We zullen het meteen verklappen: dit is niet de snelste auto uit het lijstje, maar wel de dorstigste. Het mooiste is, dat je ‘m met genoegen voltankt. De Daimler Double Six is een heuse twaalfcilinder. Maar nog wel eentje van de oude school. Dus qua specificaties is het niet heel bijzonder, maar de extreem zijdezachte en soepele loop maakt indruk. Dat dit gecreëerd is van metaal, plastic, rubber en loopt op een olieproduct is ongekend. Zie het als een soort Zwitsers Horloge, de complexiteit boeit enorm. En met 314 uiterst dorstige paarden kun je nog steeds hoge snelheden halen in stijl. Voor de Daimler hoef je zeker geen ICT’er te zijn, maar het helpt wel als je uitstekend met plaatwerk kunt omgaan. Met name achter de voorste wielkasten roesten (echt rotten) deze auto’s enorm hard weg.

Volkswagen Passat 4.0 W8 4-Motion (B5.5)

€ 8.000

2004

185.000 km

Er zijn twee Volkswagens mogelijk waarmee je op de Autobahn uit de voeten kunt komen. De Phaeton W12 is de eerste snelle goedkope occasion. Voor 10 mille heb je gewoon keuze. Het is een bijzondere auto die absoluut de potentie heeft om een klassieker worden, maar of het ook een waardevolle klassieker wordt: geen idee. De Passat W8 is nog vreemder, eigenlijk. Het is een soort rijdende rariteit. De motor levert 275 en 370 Nm: niet echt bijzonder indrukwekkende waarden anno 2020, maar op de Autobahn ben je de meeste Passats wel de baas. Tip: zoek een sedan met handbak, die zijn aanzienlijk sneller dan de Variant + automaat. Verder lijkt de Passat W8 qua karakter op de Audi S4, maar dan minder snel, minder premium en minder krap.

Mercedes-Benz E420 CDI Avantgarde (W211)

€ 8.500

2006

190.000 km

Met deze E420 moet je er rekening mee houden dat doorverkopen heel erg lastig is. De E420 CDI is bijzonder zwaar, complex, duur in onderhoud, duur in gebruik en ook nog eens een diesel. Dat betekent wel dat je ze voor een appel en een ei kunt overnemen. Precies goed als je een snelle goedkope occasion zoekt. We vonden een heel mooi exemplaar met nog niet eens zo gek veel kilometers, ruim onder de 10 mille. Daarbij ziet het er ook nog eens uit als een taxi. In vergelijking met de Daimler heb je precies evenveel paardenkrachten, maar heel veel meer Newtonmeters en is het verbruik niet compleet achterlijk. Mocht je avontuurlijk zijn ingesteld, de motor draait op een vrij relaxt spoelende turbo’s. Meer vermogen en koppel (en dus snelheid op de Autobahn) zijn zo geregeld.

Lexus GS430 (S190)

€ 7.750

2005

225.000 km

Het is lastig om er geen Duits feestje van te maken. Een grote, dikke, snelle en goedkope occasion komt nu eenmaal vaak uit Die Heimat. De Lexus GS430 is een welkome afwisseling. De auto doet behoorlijk Europees aan qua styling en raffinement. Qua betrouwbaarheid is de GS430 onomstreden en ijzersterk. De V8 is zeker niet ‘slap’ te noemen, maar met 289 pk staat de auto wel meer op het niveau van de Passat dan de rest. Het onderstel is de grootste spelbreker. De GS430 is redelijk comfortabel en absoluut niet sportief. Je kan makkelijk 200 plus rijden, maar je voelt dat hij zich bij lagere snelheden meer op zijn gemak voelt. Nu kun je dat redelijk eenvoudig oplossen, door een schroefset te monteren. Een andere optie is om te kiezen voor het oudere type, dat aanzienlijk prettiger rijdt, maar gek genoeg iets duurder was ten tijde van onze zoektocht.

Porsche Cayenne Turbo (955)

€ 10.000

2004

240.000 km

Er zijn enkele Porsches te vinden voor minder dan 10 mille. Een 924, een heel schimmige 944 en een hele lading Cayennes. De Cayenne is een uitstekende kandidate als je zoekt naar een snelle en goedkope occasion. We vonden zelfs enkele exemplaren van de Turbo uitvoering. Geen van die auto’s maakte een zeer originele en frisse indruk. Dus waarschijnlijk is er wel wat werk aan de winkel. We kunnen erover discussiëren of het wel een echte Porsche is, maar feit is dat de Cayenne Turbo, ook na 16 jaar, nog steeds heel indrukwekkend is. De 450 pk sterke V8 voelt bijzonder krachtig aan en is behoorlijk sterk. Niet alleen in pk’s en Nm’s, ook qua betrouwbaarheid zijn ze te prefereren boven de Cayenne S, die je altijd links moet laten liggen. Als je dan toch een dikke SUV koopt, doe het dan goed. Je neemt ook geen Cola Light bij een dubbele Whopper met kaas.

