Dit is de goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Dit is waarschijnlijk de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. En ook nog eens een dikke 4×4!

Vierwielaandrijving, hoge en lage gearing, volledig lederen interieur en hageltje nieuw! Buitenkansje dus? Nou dat valt nog wel te bezien. Wat voor auto het is vraag je? Het is een X6! Maar niet van BMW…

Het is de Landwind X6. Hagelnieuw dus. Wel uit 2007. Maar goed, waar koop je nog een nieuwe auto met amper kilometers op de teller voor minder dan 6.000 euro. Nou hier dus.

Volgens de advertentie is de auto voorzien van een 2.0 liter 116 pk sterke benzinemotor. Maar op de zijkant staat toch echt duidelijk 2.4 dus wij vermoeden dat er een 125 pk sterke 2.4 liter benzine onder de kap woont.

Goed voor een energielabel G. Dat wordt dokken dus in de belasting. Tenminste als je hem op kenteken kunt krijgen, want voor dit geld is er natuurlijk een addertje onder het gras. Autopapieren zitten er namelijk niet bij… De verkoper meldt: hij kan niet op de openbare weg.

De vraag is ook of je dat moet willen. Toen het Chinese Landwind met de X6 een poging deed om de Europese markt te betreden leek het een goed idee voor ADAC om hem eens tegen een muur te zetten in een crashtest. Resultaat: LEVENSGEVAARLIJK!!!!!

De ANWB die met zusterclub ADAC toentertijd de crashtests uitvoerde omschreef het als volgt:

In de meer dan 20 jaar dat de ANWB over crashtest publiceert heeft nog nooit een auto zo slecht gescoord als deze. Bij de frontale botsing wordt het compartiment van de bestuurder totaal samengedrukt. Na de botsing zit de testdummy volledig klem tussen dashboard, stuurwiel en autostoel. Het stuurwiel schiet via het hoofd van de bestuurder tegen het dak.

Maar goed, dit was in 2007, dus toen bleef de verkoper die de Landwind uit deze Marktplaats advertentie heeft ingekocht er waarschijnlijk mee zitten.

De ANWB vond toen sowieso dat een zo onveilige en vervuilende auto niet in aanmerking mocht komen voor een Europese typegoedkeuring. In de Europese Unie worden veel inspanningen gepleegd om de verkeersveiligheid te verbeteren en het milieu in stand te houden. Een nieuw autotype toelaten met een technisch niveau van meer dan 30 jaar geleden doorkruist die inspanningen, aldus de ANWB. Dat was in 2007, dus we hebben het nu over een veiligheidsniveau van 46 jaar geleden.

Terug naar de Landwind X6 uit de advertentie. Hij heeft wel airco, parkeersensoren achter, metallic lak en mistlichten voor. Een radio CD speler zit er ook in. Oh en een airbag voor de bestuurder, die komt bij een aanrijding samen met de voorkant van de auto en het stuur dan wel dwars door het hoofd tegen het dak volgens de crashtest.

Heb je een eigen ranch met veel onverhard en weinig ander verkeer en ben je avontuurlijk ingesteld, dan is deze goedkoopste nieuwe auto van Nederland misschien wel iets voor jou. Verder studeren op het koopje van de week kan in de originele en volledige advertentie.

Dank voor de tip Martijn!