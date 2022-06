Dit is de duurste nieuwe Ford van Nederland

Bereid je maar alvast voor, want het prijskaartje is even schrikken.

Als je het Europese Ford vergelijkt met het Amerikaanse Ford wordt heel snel duidelijk wat de verschillen zijn tussen de Europese en de Amerikaanse autocultuur. De Amerikaanse tak maakt brute muscle cars, dikke pick-ups en moddervette off-roaders. De Europese tak maakt brave hatch backs en cross-overs. Af en toe zat er nog een leuke hot hatch bij, maar dat wordt ook steeds minder.

Er zijn dus weinig Europese Fords die een hype creëren, maar in de VS is dat een ander verhaal. Ford lanceerde vorig jaar de nieuwe Bronco en daar werden de Amerikanen helemaal wild van. Niet alleen de Amerikanen overigens, maar dat zijn wel degenen die er daadwerkelijk één kunnen kopen.

Voor Nederland is het uiteraard totaal geen interessante auto, maar er zullen vast een paar exemplaren de oversteek maken. Sterker nog: dat is al gebeurd. We kwamen er namelijk eentje tegen op onze favoriete occasionwebsite. De Ford Bronco die je hier ziet staat dus gewoon in Nederland.

De auto in kwestie is een échte Bronco, dus geen Bronco Sport. Het gaat hier om de vierdeurs-versie, die uiteraard is voorzien van een V6. Alle Ford Bronco’s zijn namelijk voorzien van een V6. Zelfs de nieuwe Raptor. Jazeker, zelfs Amerikanen doen tegenwoordig aan downsizen.

Er zijn wel verschillende varianten van de V6, namelijk een 2.3, een 2.7 en een 3.0. Het betreft hier de 2.7, die is voorzien van twee turbo’s. Daarmee heb je 335 pk en – belangrijker nog – 563 Nm aan koppel tot je beschikking. De Bronco wordt ook met handbak geleverd, maar in het geval van de 2.7 heb je altijd een 10-traps automaat.

Het is de niet de eerste de beste uitvoering, want het gaat hier om de Badlands-versie. Die is gericht op off-roaden. Met deze versie heb je onder meer 33 inch metende terreinbanden, een aangepast onderstel en een meer geavanceerd 4WD-systeem.

Daar kun je niet zoveel mee in Nederland, maar je hebt hiermee wél een unieke 4×4 te pakken. Daarvoor zul je helaas diep in de buidel moeten tasten. Heel diep. De verkoper is zo vriendelijk om op Marktplaats de prijs inclusief btw én bpm te communiceren en die is – hou je vast – €174.950. Als je dit bedrag er voor over hebt moet je wel een hele grote Bronco-liefhebber zijn. Voor dat geld heb je ook gewoon een splinternieuwe Defender 110 met alles erop en eraan.