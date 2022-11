Dit is de goedkoopste 911 Carrera T van Nederland

De goedkoopste 911 Carrera T van Nederland is toevallig ook de duurste.

Zonder er een meter mee gereden te hebben is de Porsche 911 Carrera T nu al de favoriete versie van ondergetekende. Het is een basis-Porsche 911 met een paar hardware-upgrades om het rijden leuker te maken. Precies hoe je het wil. Ook belangrijk is de prijs. Een 911 Carrera T kost zonder opties (die je toch niet nodig hebt) namelijk 170.000 euro. Dat is enorm veel geld, maar in vergelijking met een GTS, GT3 of Turbo is het (net) te doen.

Desalniettemin hebben wij geen 170 mille klaar liggen, dus dachten we: laten we eens kijken naar gebruikte exemplaren. Van de 991-generatie was er namelijk ook al een Carrera T. Het idee is simpel: de basis is de instap-Carrera, maar je krijgt een sper, straffer onderstel, grotere wielen en een beetje gewichtsreductie. We gingen kijken op Marktplaats of we er een paar konden en wat blijkt: er staat er eentje!

De kleur is al goud: Speedgelb. De standaard 20 inch Carrera S wielen staan uitstekend en de stickers geven de auto net even wat meer visuele présence (je kon het ook weglaten).

Te veel opties?

Het enige probleem, de Porsche zit ‘vol in de opties’ en dat is eigenlijk precies wat je niet wil in een auto als deze. Het basic karakter is juist het USP van de auto. De vorige eigenaar heeft de optieboekjes dan ook rijkelijk geraadpleegd. Zo is er een glazen panoramadak, elektrische stoelbediening en zelfs cruise control! Oh ja, park distance control heeft ‘ie ook. Of wat te denken van de PDK-automaat. Allemaal opties die haaks staan op het idee van de auto.

De 911 Carrera T heeft standaard geen airco en navigatie-unit. In plaats daarvan had je een grote ruimte voor, eh, Big Macs, telefoons en Whoppers. Maar optioneel kun je die er ook bij bestellen en dat is hier dan ook gedaan. Het verschil met de Carrera en Carrera S wordt zo wel ietsje kleiner.

Prijs goedkoopste 911 Carrera T van Marktplaats

Maar het wordt nog erger, er is namelijk een achterbank! Nu is dat een no-cost optie, maar toch. De Touring heeft standaard geen achterbank. Op zich logisch, het is een sportieve auto en er is weinig ruimte. Echter, mensen die daadwerkelijk een 911 hebben (denk aan @wouter bijvoorbeeld) die zweren bij het achterbankje. het is een reden dat ze absoluut geen Cayman overwegen en alleen voor de 911 gaan. Met kinderen is het toch makkelijk dat je iets van een optie hebt.

De goedkoopste 911 Carrera T van Marktplaats komt uit 2018 en heeft sindsdien 52.201 km gelopen. De verkopende partij (die een hele hoop toffe Porsches heeft staan) vraagt er 112.950 euro voor. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

