Max kampioen? Toto Wolff vreest nu al voor Red Bull na eerste tests

De wintertest is in volle gang in Bahrein. Toto Wolff hoopt voor zijn Mercedes, maar vreest voor Ferrari en Red Bull.

In Bahrein rijden alle coureurs zoveel mogelijk rondjes om data te verzamelen voor het nieuwe Formule 1 seizoen dat al bijna voor de deur staat. Nog even geduld!

De baas van het Mercedes team Toto Wolff heeft nog wel wat twijfels over dat nieuwe seizoen. Het stuiterprobleem is opgelost, maar of daarmee ook de snelheid is gevonden om Ferrari en Red Bull bij te halen is nog de vraag.

Problematische wintertest Mercedes

Na de eerste dag testen meldde Toto tegenover F1TV dat de eerste ochtend van de wintertest voor Mercedes toch problematisch verlopen was. De auto was uit balans en bij het accelereren liet de auto zwarte strepen op het asfalt achter. Warme omstandigheden zorgden ervoor dat de juiste afstelling niet gevonden werd door het team. Om er vervolgens aan toe te voegen dat het bij het leerproces zal horen.

Ook Lewis Hamilton was zichtbaar niet content. Hij reed 72 ronden maar had de nodige glijers en blokkades van wielen. Aan zijn hele houding was te zien dat hij niet happy was.

Hard hoofd

Ook vorig jaar ging de wintertest voor Mercedes niet zoals Wolff het voor zich had gezien. Toen had Toto Wolff er echt een hard hoofd in dat een constructeurstitel mogelijk was. Nu is hij wel wat positiever.

De problemen die ze nu ervaren zijn volgens hem prima op korte termijn op te lossen. Maar wat hij wel ziet is dat zowel Red Bull als Ferrari weer heel snel zijn dit jaar. Hij heeft moeite om in te schatten waar Mercedes op dit moment staat, maar uiteraard gaan ze voor de wereldtitel.

Volgende week wint Mercedes niet

Lewis Hamilton en George Russell moeten het gaan doen. Die laatste acht het vrij onrealistisch dat hij mee kan doen voor de winst volgende week tijdens de eerste Formule 1 Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Hij gelooft erin dat de auto competitief is, maar Red Bull lijkt op dit moment volgens George nog te sterk.

Overigens is Russell alles behalve ontevreden. De auto is beter geworden, de voorspelbaarheid bij het ingaan van de bocht is beter dan vorig jaar, alleen de balans in het midden van de bocht moet nog aan gewerkt. Maar dat komt goed aldus George.

Volgende week ziet hij Ferrari en Red Bull nog niet in te halen, maar hij heeft goede hoop snel de aansluiting te kunnen vinden. We zijn benieuwd!