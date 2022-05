Lekker dan. Gemene pikkeboeven die zich bezighouden met auto-inbraken zijn er maar druk mee in Nederland.

Het gaat niet zo lekker met de cijfers als het gaat om het aantal auto-inbraken in Nederland. Helaas is er een flinke stijging in vergelijking met 2021. Of het beroep autoinbreker ook daadwerkelijk meer in trek is de laatste tijd is moeilijk te zeggen. Door corona kunnen de stijgende cijfers een vertekend beeld geven.

Zo hadden we in 2021 een avondklok (weet u nog, nog nog). Als boefje na 21:00 aan een auto klooien op straat valt dan behoorlijk op. Ook waren we met z’n allen veel meer thuis, waardoor het risico op betrapt worden groter is. Dit jaar zijn de maatregelen losgelaten en dieven lijken een inhaalslag te willen maken.

In de eerste vier maanden van 2022 zijn het aantal auto-inbraken in Nederland fors toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Aldus het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) op basis van politiecijfers. Het gaat hier om bijna 14.000 auto-inbraken in Nederland. Een toename van meer dan 40 (!) procent.

Dieven hebben het vooral gemunt op navigatiesystemen, koplampen en airbags. Eigenaren arriveren de volgende ochtend stomverbaasd bij een half gestripte auto.

De boefjes gaan professioneel te werk en weten soms in slechts in enkele minuten te pikken waar ze voor komen. De schade loopt vaak in de duizenden euro’s.

Fotocredit: Shenkie via Autoblog Spots