Oude Kia Niro keert terug als Niro Plus

De Kia Niro Plus is de oude Niro, maar dan groter en nieuwer.

In de categorie ‘rijdend bord boerenkool met worst’ presenteren wij voor u vandaag de Kia Niro Plus! Dat is een geheel nieuwe auto en toch ook weer niet. Het idee doet ons nog het meeste denken aan de eerste generatie Skoda Superb. Oude wijn, nieuwe zakken en interessant voor de taxibranche. We zullen het even toelichten.

De Kia Niro Plus is gebaseerd op het oude model Niro (er is immers een nieuwe generatie). Wel is de ‘Plus’ iets aangepast. Zo is het model ietsje langer (een centimetertje) en een flink stuk hoger, met name aan de achterzijde.

Dat niet alleen, de achterzijde is ook duidelijk een stuk rechter. Dit is gedaan om de auto praktischer en ruimer te maken. Door de extra hoogte is er meer ruimte voor de achterpassagiers.

Kia Niro Plus ideaal als taxi

Daarmee is deze auto perfect geschikt om te dienen als taxi en nondeju, dat was ook precies de bedoeling van de Zuid-Koreanen. De auto is een wat Kia noemt ‘PBV’, oftwel een Purpose Built Vehicle. Het is een beetje wat Autech voor Nissan doet: complete voertuigen afleveren voor specifieke doeleinden, in dit geval om te dienen als taxi.

Maar andere doeleinden zullen in de toekomst ook mogelijk zijn. De basis hoeft dan niet altijd een oude of bekende Kia te betreffen. Het kan ook een compleet nieuwe auto zijn.

Ook voor de consument

Op zich is het niet vreemd dat Kia de Niro Plus heeft gelanceerd. Het is natuurlijk geen nekkendraaier of iconische sportwagen, maar wel prima crossover die op zich nog prima mee kan om als taxi door het leven te gaan. Helemaal als je bedenkt dat de basis de e-Niro is, dus het geheel elektrische model.

Althans, als het gaat om de taxi. Die is vooralsnog alleen voor Zuid-Korea bedoeld en wordt enkel daar geleverd met elektromotor. De Kia Niro Plus zal ook als consumentenversie op de markt komen in sommige landen.

Dan is er wél keuze tussen een elektrische versie, de plug-in of de reguliere hybride. Wordt jij ook zo warm van de Kia Niro Plus, dan hebben we slecht nieuws voor je. Het model staat niet op de planning om naar Europa te komen.

