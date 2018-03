Mercedes-AMG C43 facelift heeft bijna 400 pk

Een zalige oppepper.

Nadat de Mercedes C-Klasse vorige maand een aardige facelift voor de kiezen kreeg, is het nu de beurt aan één specifiek model om zichzelf in een het nieuw te steken. Of nou ja, beduidend anders is de C43 AMG absoluut niet aan de buitenzijde. Onderhuids zijn de aanpassingen gelukkig ingrijpender.

Laten we beginnen met het exterieur. Hier herkennen we aan de voorzijde een andere grille. Dat is maar beter ook, want het vorige exemplaar was niet om aan te zien. In plaats daarvan kan de gepeperde C-Klasse rekenen op de inmiddels bekende grille met dubbele horizontale spijlen. Daarnaast is de wagen voorzien van lichtelijk aangepaste bumpers, evenals geüpdate verlichting. Aan de achterzijde zien we de grootste verandering aan het exterieur. In plaats van dubbele pijpen met een diagonale verdeling, heeft de C43 AMG voortaan vier afzonderlijke ronde pijpen. Binnenin vinden we het nieuwe digitale instrumentarium.

Zoals gezegd zijn de meest ingrijpende veranderingen onder de motorkap te vinden. Hier wordt de geblazen 3-liter V6 van 367 pk opgepompt naar 390 pk. Een flinke stijging die de acceleratietijd naar de 100 km/u van 4,9 seconden naar 4,6 seconden doet dalen. Dit terwijl het koppel doodleuk op 520 Nm blijft steken. De wagen is, zoals gebruikelijk, elektronisch begrensd op 250 km/u.

De auto is vanaf morgen te bezichtigen op het Autosalon van Genève.

