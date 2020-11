Dit is de laatste Pagani Huayra Roadster [video] - Autoblog.nl

En natuurlijk hebben de tovenaars van Pagani een feestje gemaakt van deze laatste Huayra Roadster.

Terwijl de Zonda het zo’n beetje 20 jaar heeft volgehouden in ontelbare varianten, staat de Huayra een kortere productieperiode te wachten. Althans, je weet het nooit met die Italianen. Feit is dat het model nu negen in productie is. Het begon als een coupé in 2011, met de introductie van een Roadster vier jaar geleden.

Pagani maakte toen al duidelijk dat er maximaal 100 Roadsters gebouwd zouden gaan worden. Nu we vier jaar verder zijn is het moment aangebroken. De honderdste Pagani Huayra Roadster is een feit. Met een video staat de indrukwekkende autobouwer stil bij dit feit.

In de video hoor je de stem van de eigenaar van de Huayra Roadster. Hij laat weten hoe het merk Pagani op zijn pad kwam en hoe hij eigenlijk een Huayra Coupé wilde kopen, de Roadster bestond toen nog niet. Uiteindelijk kwam het niet tot een aanschaf, maar kon hij wel een bestelling plaatsen voor de Roadster. En zo geschiedde.

De laatste Pagani Huayra Roadster is gespoten in de kleur Mamba Black. Het naakte carbon schijnt door de zwarte kleur heen. Het interieur is een stuk meer opvallend met de kleur geel als hoofdthema. Een uniek kenmerk aan deze Roadster is de haaienvin op de achterkant, een knipoog naar de Zonda Tricolore.

En daarmee komt er een einde aan het hoofdstuk Pagani Huayra Roadster. De autobouwer heeft tot op heden nog geen opvolger van het model aangekondigd.