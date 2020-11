Kies maar: ABT RSQ8-R of Lamborghini Urus - Autoblog.nl

Twee grote hokken met een enorm aantal pk’s op de dinsdagochtend. Maar welke van de twee mag het worden, de ABT RSQ8-R of Lamborghini Urus?

In het land der olifanten is het vaak zoeken naar de balans. De weegschaal is wat dat betreft niet heel eerlijk. Er zijn meer power SUV’s met een uitgesproken uiterlijk dan exemplaren met een ingetogen voorkomen. De Audi RS Q8 en de Lamborghini Urus staan ook op zo’n weegschaal. Waar de RS Q8 het ‘ingetogen’ broertje is en de Urus de schreeuwlelijk van de twee.

Maar met de RSQ8-R kan dat laatste beetje subtiliteit ook van de RS Q8 geschrapt worden. ABT doet goede zaken in Nederland met de RS Q8 en de RS6 Avant. Ondanks de gelimiteerde oplage zijn er meerdere exemplaren te vinden op Hollandse bodem. In die categorie kan er deze week weer een ABT speeltje aan het Nederlandse wagenpark toegevoegd worden in vorm van een rode ABT RSQ8-R, geleverd door VD Akker in Best.

ABT RSQ8-R of Lamborghini Urus?

Een mooi moment om er een Kies Maar van te maken, want wat heb je nu liever? Een ABT RSQ8-R of toch liever de Lamborghini Urus, die van zichzelf al een enorme spierbundel is? Laat het weten in de comments!

ABT RSQ8-R fotocredit Bas Fransen