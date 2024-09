Dit is de M5 Touring met M Performance Parts

Als je zoveel mogelijk aandacht wil trekken met een stationwagen is dit de auto die je moet hebben.

De laatste keer dat BMW een M5 Touring bouwde, was deze nog redelijk ingetogen. Qua uiterlijk dan, de V10 schreeuwde er lekker op los. Bij de nieuwe M5 is het precies andersom: het geluid is ingetogen en het uiterlijk schreeuwerig. Zeker als je de M Performance Parts bestelt.

BMW liet een tijdje terug als de M5 sedan zien met M Performance Parts, maar je raadt het nooit: die zijn ook te krijgen op de M5 Touring. Hoe de Touring eruit ziet met M Performance Parts, laat BMW nu zien. Nou eh… opvallend dus.

Het pakket bestaat uit het gebruikelijke riedeltje aan accesoires, een splitter, diffuser, spoiler, et cetera. De onderdelen zijn gemaakt van CFRP (Carbon-Fibre Reinforced Plastic) en aramide. Dat laatste spul heeft vergelijkbare kwaliteiten als carbon, maar laat elektromagnetische straling makkelijker door. Daarom wordt het gebruikt voor de antennevin op het dak.

Als je helemaal los wil gaan kun je ook nog kiezen voor de M Performance-striping, een M Performance-tankdop, M Performance-vloermatten, M Performance-bandenhoezen en – last but not least – een M Performance-sleutelhoesje.

Een artikel over de nieuwe M5 is natuurlijk niet compleet zonder het gewicht nog eens te benoemen. Dus bij deze: de M5 Touring weegt standaard 2.450 kg. En met de extra M Performance Parts wordt ‘ie niet lichter, ook al zijn ze gemaakt van lichtgewicht materialen.