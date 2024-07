Eindelijk: BMW M5 Touring heeft een datum

BMW heeft bekendgemaakt op welke datum de M5 Touring verschijnt.

Nu we inmiddels gewend zijn aan de nieuwe M5 als sedan is het tijd voor de volgende carrosserievariant. Namelijk de Touring! Een speciaal moment voor de Duitse autofabrikant. Het is voor de eerst sinds de E61 M5 dat er weer een Touring verschijnt.

Twee generaties hebben we ‘m moeten missen. BMW gaat het nu toch proberen met de nieuwe M5. Na de M3 Touring is de nieuwe M5 Touring de tweede snelle stationwagen in het gamma van de Duitse autobouwer.

BMW M5 Touring datum

Het is een dubbel speciaal moment. BMW heeft namelijk bekendgemaakt dat ze de M5 Touring G99 op 15 augustus gaan onthullen op Pebble Beach Concours d’Elegance. Die plek is geen toevalligheid. De G99 is de eerste M5 Touring die BMW officieel gaat verkopen in de Verenigde Staten van Amerika. De E34 M5 en de E61 M5 zijn nooit verkocht in de States.

Er is een reden dat de voorgaande generaties M5 er niet als Touring waren. Op z’n zachtst gezegd was het een flop. Het is wat dat betreft een risico voor BMW om de M5 als Touring uit te brengen. De hype is echter dermate groot dat het er op papier nu beter uitziet voor het merk. Bovendien krijgen Amerikanen voor het eerst de kans om deze wagon te kopen.

Hier in Nederland kan de M3 Touring het nog wel eens moeilijk gaan krijgen. Door de plug-in hybride aandrijflijn van de M5 is de dikste vijf serie slechts enkele duizenden euro’s duurder dan een M3 sedan. De Touring wacht hetzelfde recept, waardoor deze vermoedelijk maar net iets duurder gaat zijn dan een M3 Touring. Doe dan maar de M5 met V8, toch?

15 augustus. Dat is de datum dat BMW het doek trekt van de nieuwe M5 Touring. Een model dat in aanloop naar de onthulling al genoeg hype en aandacht heeft gekregen. Nu moet BMW het gaan waarmaken met deze auto.