Frits van E. hoeft Mercedes SL niet meer te betalen

Het lijkt erop dat Frits van Eerd gewoon een gratis Mercedes SL heeft gescoord.

Frits van Eerd heeft waarschijnlijk veel vrije tijd deze dagen, nu hij geen Jumbo-topman meer is én niet meer racet. Het enige wat hij nog hoeft te doen is af en toe naar de rechtbank komen. Maandag moet hij voor de rechter verschijnen vanwege corrupte en valsheid in geschrifte, maar deze week had hij ook nog een andere rechtszaak.

Het ging over één specifieke transactie, of beter gezegd, het ontbreken daarvan. Een autohandelaar had Van Eerd voor de rechter gesleept omdat hij een Mercedes niet betaald zou hebben. Het gaat om een SL uit 1957, hoogstwaarschijnlijk een 190 SL.

De autohandelaar eiste €155.000 van Frits. Dit bedrag wordt echter betwist door Van Eerd. Volgens hem zou de auto maar €50.000 á €60.000 gekost hebben (wat wel erg weinig is voor een 190 SL, maar goed). Dat bedrag is volgens hem destijds handje contantje voldaan. Maar ja, dat staat helaas niet zwart op wit.

De rechter heeft nu dus een oordeel geveld en wat blijkt? Frits hoeft de Mercedes niet (meer) te betalen. Dit om de eenvoudige reden dat de zaak verjaard is. Dat is na 2 jaar het geval en de auto werd geleverd in 2018. Als je dus lang genoeg niet betaalt hoef je helemaal niet meer te betalen.

Overigens stelde het autobedrijf dat de auto zakelijk was gekocht en niet privé. Dat is relevant, want dan geldt er een langere verjaringstermijn. De rechter ging hier echter niet in mee. Frits hoeft de €155.000 (plus rente en kosten) dus niet te betalen en heeft nu dus gewoon een gratis Mercedes SL. Of de autohandelaar heeft een slecht geheugen…