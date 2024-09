Moet je kroost straks weer met de auto naar school gebracht worden?

Als het aan de minister van Infastructuur ligt mag je kind straks niet meer met een elektrische fiets naar school.

Fatbikes zijn een heet hangijzer. Gisteren was er bijvoorbeeld nog de nodige verontwaardiging over een incident in Groningen, waarbij een oud vrouwtje van de sokken werd gereden door jongens op een fatbike. Iedereen is het erover eens dat er wat aan gedaan moet worden, maar dat is misschien toch niet zo simpel.

De Tweede Kamer wil een minimumleeftijd van 14 jaar invoeren voor fatbikes, maar minister Barry Madlener ziet een hoop leeuwen en beren. Volgens hem is het heel lastig om onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. En áls dat onderscheid gemaakt wordt, zal de doelgroep gewoon overstappen op ‘net-niet fatbikes’. Dan verplaats je het probleem alleen maar.

Dit had de minister al eerder aangegeven, maar hier werd gisteren over gedebatteerd in de Kamer. Hiermee kwamen ze nog niet veel verder. Minister Madlener hield voet bij stuk en herhaalde dat de regels in no time omzeild zullen worden. Eerlijk is eerlijk: dat klinkt wel als een realistisch scenario.

De minister zegt dat er wel maatregelen genomen kunnen worden, maar die moeten dan gelden voor álle elektrische fietsen. Oftewel: iedereen onder de 14 mag dan helemaal niet met een elektrische fiets naar school.

In dat geval moet je kind dus maar weer gewoon met de auto naar school gebracht worden. Of op de bus stappen. Of – misschien is dat een heel raar idee – op een ouderwetse fiets zónder trapondersteuning.

Foto: Lamborghini Urus bij een basisschool, gespot door @ljpcarphotography