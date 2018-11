Dit is de McLaren Speedtail ‘in het echt’ [video]

Oogt toch weer anders in vergelijking met de studioplaatjes.

Het is altijd vrij lastig om een goede mening te geven over een nieuwe auto aan de hand van renders en persfoto’s. Zelfs op een beurs kan een nieuwe auto anders ogen door de gebruikte verlichting, de setting en de meestal vele mensen die zich om de auto begeven.

Pas als de auto buiten is, zonder allerlei poeha, komen de lijnen van de vierwieler tot leven en zie je details die eerder niet aan bod kwamen. In het geval van de McLaren Speedtail krijgen we nu die kans. Het duurt echt nog wel even voor dit nieuwe apparaat bij de klanten gaat arriveren, maar er zijn bewegende beelden gemaakt van de Speedtail in Woking.

Op het terrein van McLaren werd de hypercar naar buiten gereden. Wat opvalt is dat de auto lekker laag oogt. Daarnaast is de kont met recht bijzonder (lang) te noemen. De voorkant en de lijnen die tot de deur doorlopen zijn naar mijn mening weer een stuk minder geslaagd. Aangezien de Speedtail dezelfde bekende V8-aandrijflijn krijgt en de auto gebouwd is op de alom bekende carbon monocoque, lijkt de auto van de voorkant net een verbouwde 720S. Check de video hieronder.