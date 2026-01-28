Ford geeft Explorer en Capri meer actieradius, bestempelt ze als ”goede caravantrekkers”

Zo kun je met een Ford weer wat meer van de wereld verkennen.

Nu het er op lijkt dat Ford de weg kwijt is, vooral op het gebied van elektrische auto’s, toont het toch een goed inzicht. De goedkopere varianten van de Ford Explorer en Capri krijgen beiden een update waardoor ze wat praktischer in het dagelijks gebruik worden. Ook fijn voor de Nederlandse vakantieganger: de EV’s kunnen nu nog grotere caravans trekken. Tenminste…

Ford bedacht namelijk dat het een goede move zou zijn om de genoemde EV’s van een 5-kWh grotere LFP-accupakket te voorzien. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen, maar in dit geval communiceert de autofabrikant vooral de pluspunten.

Het belangrijkste is een toename van de actieradius “met maximaal 70 kilometer”. Hierdoor komen beide modellen nu boven de 400 kilometer uit. De Explorer Standard Range haalt 444 kilometer (was 380 km), de Capri Standard Range tikt de 464 kilometer aan (was 393 kilometer).

Beide auto’s krijgen ook een nieuwe elektromotor met 20 pk meer, wat het vermogen nu op 190 pk brengt. Tegelijk worden de vierwielers ruwweg 90 kilo zwaarder, een van de nadelen van LFP-accu’s, zullen we maar zeggen.

Sneller laden, meer trekken

Een voordeel aan de LFP-batterij is het feit dat deze minder gevoelig is voor degradatie als hij volledig op- of ontladen wordt. Met andere woorden: als je dagelijks je auto volledig wilt opladen, hoef je je minder zorgen te maken over versnelde accudegradatie. Aan de andere kant kan snelladen op de vernieuwde modellen met 185 kW, dat is 50 kW sneller dan de voorgangers, en dat zorgt juist voor meer schade aan de accu…

De duurdere ‘Extended Range’-varianten krijgen ook updates. Of eigenlijk één update. Het trekgewicht gaat met 600 kilogram omhoog naar 1.800 kilogram. Volgens Ford wordt de Explorer hierdoor een aantrekkelijke optie voor de mensen die met een caravan op pad durven. Wat het trekken van een huisje op wielen met de range doet, zeggen ze vreemd genoeg dan weer niet. Daar zijn we juist benieuwd naar, want dat maakt of de EV nu wel of nog steeds geen goede sleurhuttentrekker is.