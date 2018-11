De nieuwe SL wordt praktischer dan ooit

Betekent dit dat er tóch een nieuwe SL komt?

De Mercedes-Benz SL is een van de langstlopende modellijnen. Niet alleen van Mercedes-Benz, maar van alle auto’s bij elkaar. Logisch dus dat Mercedes heimelijke gevoelens koestert jegens de klassieke roadster. Het nadeel is dat op dit moment bijna niemand dat ook doet. We hebben allemaal respect voor de SL, maar niemand lijkt er eentje te kopen. Elke keer als Mercedes met een nieuwe SL kwam, was het een behoorlijk succes. De W113 (Pagode) was in de jaren ’90 de meest stijlvolle Duitse auto. De R107 is dé cabrio van de jaren ’80. De R129 is een jaren ’90 icoon én succes. Ook de R230 was bij introductie een gigantische hit.

Toen gebeurde er iets raars. In 2013 werd de wereld verblijd met de R231, een logische evolutie op de R230. Dus een grote, comfortabele cruiser met (eventueel) enorm veel vermogen. Er werd niet zoveel aan het recept veranderd. De markt hapte echter niet toe, want tot dusver vallen de verkopen erg tegen. Nu kunnen we met een grote middelvinger wijzen naar de crossover, maar dat is te makkelijk en slechts deels waar.

Mercedes is er zelf ook schuldig aan. Voor lange tijd was de SL de enige cabrio van Mercedes-Benz. In de jaren ’90 kwam daar de E-Klasse cabrio bij die later min of meer werd opgevolgd door de CLK. Intussen was de SLK aan het gamma toegevoegd. Op zich nog een duidelijk verschil in prijs en type auto. Maar kijken we naar het huidige aanbod, dan valt de spreekwoordelijke bek open. Je kunt namelijk kiezen uit een C-Klasse Cabrio, E-Klasse Cabrio, S-Klasse Cabrio, AMG GT Roadster én een SLC. Dan hebben we dus die SL níet genoemd en wees eerlijk: je miste hem ook niet echt.

Het doorgaans goed geïnformeerde AutoBild weet te melden dat Mercedes-Benz zich niet uit het veld laat slaan en bezig is met de ontwikkeling van een zevende generatie SL. De auto staat op het zogenaamde MSA-platform. Dat staat voor ‘Modulare Sportwagen Architektur’ waar ook de opvolger van de AMG GT gebruik van gaat maken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe SLC op dit platform gebouwd ging worden. De kosten lopen echter te hoog op waardoor Mercedes het platform liever gebruikt voor een duurder model, waar dus meer op verdiend kan worden.

Mercedes realiseert zich dat de AMG GT Roadster en SL om dezelfde koper gaan strijden. Dat gebeurt nu al min of meer en dat is juist níet de bedoeling. De SL moet gebruiksvriendelijker worden, terwijl de AMG GT de sportievere auto is. Daarvoor worden dan twee heilige huisjes omgegooid. Ten eerste de zetel-indeling. Er is een grote kans dat de SL twee kleine achterzitjes krijgt, iets dat we al eerder konden melden. Ook krijgt de SL waarschijnlijk de beschikking over vierwielaandrijving. Aanvankelijk vangt het gamma aan met twee zes-in-lijn motoren: een SL 300 met 365 pk en een SL400 met ongeveer 435 pk. Omdat deze auto te dicht bij de S-Klasse cabrio zou komen kan het zijn dat dat model geschrapt wordt. Ook is de toekomst van de SLC zeer onzeker.