Brabants bedrijf verkoopt 911 schadebak, moet aankoop terugdraaien

Het blijft oppassen geblazen met occasions.
Een vijf jaar oude Porsche 911 kopen die gewoon keurig dealeronderhouden is, wat kan er mis gaan…? Nou, een hoop. Daar kwam een klant achter die in 2023 bij het Brabantse Streetcars een tweedehands 991 kocht.
De beste man kwam er al snel achter dat er een aantal zaken niet klopten. Zo was hem verteld dat de auto 2 eigenaren had gehad, maar dat bleken er meer te zijn. Dat is verdacht voor een auto die nog maar 5 jaar oud is. Erger nog: het interieur kraakte aan alle kanten.
Schadebak
De eigenaar besloot daarom een keuring te laten doen bij Porsche Centrum Eindhoven. Let wel, hij had de auto op dat moment al gekocht. De Porsche-dealer liet er geen enkele twijfel over bestaan: hij had zich een schadebak aan laten smeren.
De auto was in 2020 als schadeauto geregistreerd en dat was ook nog duidelijk te merken. Porsche Centrum Eindhoven constateerde onder meer verschillen in lakdikte, een gedeukte koelvloeistofslang, een loszittende klem voor de ashoes, een fout in de rechtermotorsteun, een fluitend geluid uit de airco, een krakend targadak en een schrapend geluid van de remmen.
De auto was in 2020 geïmporteerd naar Nederland, met een verdacht laag bpm-tarief. Ook dat is een rode vlag. Nu zijn er twee mogelijkheden. Óf Streetcars heeft willens en wetens een schadebak verkocht óf ze weten niet wat ze verkopen. We trekken geen conclusies, maar in beide gevallen komen ze heel slecht uit de verf.
Rechtszaak
De eigenaar is vervolgens naar de rechter gestapt om het aankoopbedrag van €150.000 terug te eisen. In de rechtszaak wordt alleen gesproken over een ‘Porsche Targa’, maar we kunnen vertellen dat het om een zwarte 991.2 Targa 4 GTS gaat. Deze had in 2018 een nieuwprijs van €191.685.
Normaliter krijgt de verkoper nog de kans om eventuele schade te herstellen, maar dat is in dit geval onmogelijk volgens de rechter. Dat de auto staat geregistreerd als schadeauto bij Porsche is natuurlijk ook niet meer terug te draaien.
De rechter heeft daarom bepaald dat de koop wordt ontbonden en dat het autobedrijf de volledige aankoopsom van €150.000 moet terugbetalen. Daarnaast moeten ze opdraaien voor de proceskosten van €10.786.
De klant wilde ook nog de kosten voor verzekering en wegenbelasting á €3.328 gecompenseerd krijgen, maar dat heeft de rechter afgewezen. De eigenaar had ‘m namelijk kunnen schorsen, maar heeft ervoor gekozen om door te rijden. Overigens heeft hij al lang een nieuwe Porsche aangeschaft, dus eind goed, al goed.
Via: Quote
Reacties
SanderB zegt
Ik heb het betreffende bedrijf wel eens bezocht. Je zal er vast prima auto’s kunnen kopen, maar het heeft wel de uitstraling waarbij je eerste indruk is dat je alles wel even dubbel moet controleren. Dus dit is wel een beetje naïef van de koper.
Wel goede zaak dat de rechter de koop terugdraait, hopelijk zorgt dat er voor dat autobedrijven net wat eerlijker worden
DeWitteCondor zegt
Je moet je ook ernstig afvragen waarom je voor zo’n bedrag, zo’n auto koopt bij een bedrijf als dit. Zet dan iets lager in qua model en koop een occassion bij Porsche zelf. Wat een treurnis.
jaapiyo zegt
Goede uitkomst, maar wel bijzonder. Mijn ouders hebben exact hetzelfde meegemaakt met een BMW X1 gekocht bij Nieuwenhuijse auto’s. Net iets na de zes weken waarbij je een koop kan ontbinden merkte iemand op dat hij schade vermoedde, waarna een Dekra keuring aaantoonde dat er forse schade was geweest (zij hebben daar categorien voor en dit was de ernstigste categorie). Het bedrijf weigerde de koop te ontbinden. Denk je dus sterk te staan, echter de rechter vond dat het bedrijf de kans moet krijgen de schade te herstellen. Ze ging erin mee dat het bedrijf een lakstift had gegeven en dat dit al e.e.a. zou kunnen oplossen.
Zo zie je maar weer; het is net welke rechter je treft. Maar mooi dat er nu weer iets meer jurisprudentie is richting de goede kant. Knap vervelend als iets leuks als een auto kopen door dit soort lieden tot een nare ervaring wordt gemaakt.
potver7 zegt
Wel een paar verschillen met het geval van de Porsche:
– de Porsche is zakelijk aangeschaft, er is dus geen sprake van consumentenrecht
– de verkoopprijs was marktconform voor een goede, veilige auto zonder mankementen
– er is contractueel een jaar garantie vastgelegd
– binnen de garantietermijn zijn allerlei mankementen vastgesteld (sterker nog, binnen een maand al) die niet simpel te verhelpen zijn
– de auto is zodanig total loss verklaard geweest dat deze volgens Porsche onherstelbaar beschadigd was
Op zich is er volgens mij meer dan genoeg jurisprudentie over dit soort zaken, maar zit het verschil in uitspraak ‘m vooral in de juridische details en niet zozeer in ‘het is net welke rechter je treft’. Dat laatste kan zeker een rol spelen, maar je moet vooral ook kijken of zaken daadwerkelijk met elkaar te vergelijken zijn.
kevindb zegt
Je hebt als koper natuurlijk ook een onderzoeksplicht. Als jij een Porsche koopt van 150.000 euro en je bent te beroerd om voor 10 euro een rapportje te kopen over het verleden van de auto heb je ook een gedeelte van je onderzoeksplicht verzaakt.
Maar als het bedrijf zelf degene was die de auto geimporteerd heeft en er word gevraagd of de auto schade heeft gehad en ze liegen doodleuk dan ben je mensen aan het bedonderen en is het volledig terecht dat de koop teruggedraaid wordt.
potver7 zegt
Nog wonderlijker is het dat de koper binnen een maand al gaat klagen over de piep- en kraakgeluiden in het interieur. Dat had bij een proefrit natuurlijk ook opgemerkt kunnen worden. Dus óf hij heeft nooit een proefrit gemaakt, óf hij had een veel te roze bril op.
Op zich ben ik het met je eens dat deze koper best wat minder op de blauwe ogen van de verkoper had kunnen vertrouwen en beter had kunnen opletten. Maar de verkoper heeft gewoon getekend voor een jaar garantie met vrij duidelijke voorwaarden, waar hij niet aan kon voldoen omdat hij een auto heeft verkocht die zodanig beschadigd is geweest dat die ook volgens Porsche AG niet meer veilig te repareren was (en fabrieksgarantie dus uitgesloten was). En juist vanwege dat laatste had de auto helemaal niet verkocht mogen worden, en dat is de verkoper te verwijten.
Overigens krijg je de aangetroffen gebreken niet boven water met een rapportje van 10 Euro hoor. Een fatsoenlijke aankoopkeuring (die uiteindelijk bij een Porsche centrum is uitgevoerd) kost een paar nullen meer, en voor de info van Porsche AG heeft een advocaat een leuk uurtarief gevangen.
mashell zegt
Leuk dat Porsche registreert dat een auto schade heeft gehad maar ook als deze helemaal perfect is hersteld dan blijft dat stigma plakken en verlaagt het de waarde. Is dat eigenlijk wel wenselijk?
alcantara zegt
Sneu voor alle betrokkenen, dit verhaal kent alleen maar verliezers.
kniesoor zegt
Behalve de ingeschakelde juristen dan.
mark997gt3 zegt
Koop een lakdiktemeter voor paar tientjes. Dan weet je al voor 90% zeker of auto schade heeft gehad.
Bumpers zijn kunstof en kan je dus niet meten. Ook categorie schade aan onderkant moet je iets meer onderzoek voor doen.