Brabants bedrijf verkoopt 911 schadebak, moet aankoop terugdraaien

Het blijft oppassen geblazen met occasions.

Een vijf jaar oude Porsche 911 kopen die gewoon keurig dealeronderhouden is, wat kan er mis gaan…? Nou, een hoop. Daar kwam een klant achter die in 2023 bij het Brabantse Streetcars een tweedehands 991 kocht.

De beste man kwam er al snel achter dat er een aantal zaken niet klopten. Zo was hem verteld dat de auto 2 eigenaren had gehad, maar dat bleken er meer te zijn. Dat is verdacht voor een auto die nog maar 5 jaar oud is. Erger nog: het interieur kraakte aan alle kanten.

Schadebak

De eigenaar besloot daarom een keuring te laten doen bij Porsche Centrum Eindhoven. Let wel, hij had de auto op dat moment al gekocht. De Porsche-dealer liet er geen enkele twijfel over bestaan: hij had zich een schadebak aan laten smeren.

De auto was in 2020 als schadeauto geregistreerd en dat was ook nog duidelijk te merken. Porsche Centrum Eindhoven constateerde onder meer verschillen in lakdikte, een gedeukte koelvloeistofslang, een loszittende klem voor de ashoes, een fout in de rechtermotorsteun, een fluitend geluid uit de airco, een krakend targadak en een schrapend geluid van de remmen.

De auto was in 2020 geïmporteerd naar Nederland, met een verdacht laag bpm-tarief. Ook dat is een rode vlag. Nu zijn er twee mogelijkheden. Óf Streetcars heeft willens en wetens een schadebak verkocht óf ze weten niet wat ze verkopen. We trekken geen conclusies, maar in beide gevallen komen ze heel slecht uit de verf.

Rechtszaak

De eigenaar is vervolgens naar de rechter gestapt om het aankoopbedrag van €150.000 terug te eisen. In de rechtszaak wordt alleen gesproken over een ‘Porsche Targa’, maar we kunnen vertellen dat het om een zwarte 991.2 Targa 4 GTS gaat. Deze had in 2018 een nieuwprijs van €191.685.

Normaliter krijgt de verkoper nog de kans om eventuele schade te herstellen, maar dat is in dit geval onmogelijk volgens de rechter. Dat de auto staat geregistreerd als schadeauto bij Porsche is natuurlijk ook niet meer terug te draaien.

De rechter heeft daarom bepaald dat de koop wordt ontbonden en dat het autobedrijf de volledige aankoopsom van €150.000 moet terugbetalen. Daarnaast moeten ze opdraaien voor de proceskosten van €10.786.

De klant wilde ook nog de kosten voor verzekering en wegenbelasting á €3.328 gecompenseerd krijgen, maar dat heeft de rechter afgewezen. De eigenaar had ‘m namelijk kunnen schorsen, maar heeft ervoor gekozen om door te rijden. Overigens heeft hij al lang een nieuwe Porsche aangeschaft, dus eind goed, al goed.

Via: Quote