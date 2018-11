Koop een huis met glazen garage in Nederland

Ramen lappen wordt een feestje.

Garages hoeven geen saaie toevoeging van een woning te zijn. Zeker als creatieve petrolhead mag er best iets moois van gemaakt worden. Dat heeft de bedenker achter de garage bij dit huis in elk geval goed begrepen.

In Ulvenhout staat momenteel een landhuis te koop met een vrijstaande garage. Het betreft een dubbele garage, gebouwd in 2017 met een rieten dak. De ruimte gaat open middels fraaie houten deuren. Het mooie is dat er niet is gekozen voor een saaie gemetselde muur, maar een enorm raampartij. Zo kun je altijd genieten van de aanwezige vier of tweewielers in de ruimte. In dit geval misschien niet heel spannend met een MINI en een Range Rover, maar het idee is er.

De woning beschikt verder over zaken als een buitenzwembad met een poolhouse en een sauna. Bovendien is het huis gevestigd op een landgoed waar je als bewoner onder voorwaarden gebruik van mag maken. Het landhuis is meer dan honderd jaar oud.

De vraagprijs van het huis in Noord-Brabant bedraagt 1.850.000 euro. Check de advertentie hier.

Met dank aan Tom voor de tip!