Officieel: dit is de McLaren Speedtail met 1.050 pk

Kijk eens aan!

Vanochtend begonnen we de dag op vrolijke wijze, want op een of andere manier waren de eerste foto’s van de nieuwe McLaren Speedtail uitgelekt. In het desbetreffende artikel prezen we de vreselijk snelle bolide de hemel in alsof het een lieflijk schilderij van Monet is. De officiële prestatiecijfers die McLaren zojuist bij de onthulling bekend heeft gemaakt, staan echter in zwaar contrast met dit knappe design.

Natuurlijk staan ze tegelijkertijd ook direct met elkaar in verbinding. McLaren was er met de Speedtail namelijk op uit om de snelste auto te maken sinds de legendarische F1, die aan het begin van de jaren ’90 furore maakte. Wel, het zal het je niet verrassen dat ze dit is gelukt.

Dit is niet aan het minst te danken aan het feit dat de Speedtail een aanzienlijk prestatievoordeel heeft ten opzichte van zijn geestelijke voorvader. Waar de F1 627 pk trok uit een V12 van BMW, geniet de Speedtail van precies 1.050 pk. McLaren wil niet precies zeggen waaruit de aandrijflijn is opgebouwd, maar de benzine-elektrische hybride aandrijflijn is de krachtigste die de Britten ooit in een auto stopten. Het moge duidelijk zijn dat het een potent pakket is, want de auto schiet in 12,8 seconden naar de 300 km/u. Dit is bijna 4 seconden sneller dan de McLaren P1. De auto is zo vlot, dat McLaren niet eens de moeite neemt om de 0-100-tijd te vermelden. De topsnelheid benoemen ze uiteraard wel: de Speedtail bereikt 403 km/u, ofwel 250 mph. Met de zogenaamde Unique Velocity-modus wordt aandrijflijn geoptimaliseerd en schakelt de auto zijn actieve aerodynamica in. Daarbij verlaagt de auto zichzelf met 35 mm.

De gruwelijk rappe driezitter is overigens geen kleine machine. Nee, de Speedtail is een 5,2 meter lang apparaat dat volledig vervaardigd is uit carbon. Hierdoor weegt hij 1.430 kg. De McLaren is geïnspireerd door ouderwetse streamliners en heeft een design dat gebaseerd is op een waterdruppel. De lage luchtweerstand van de koets draagt vervolgens weer bij aan de enorme snelheden. Voor diezelfde snelheden is overigens weer een speciale band ontwikkeld, samen met Pirelli. Naast het hyper-gecompliceerde design heeft de Speedtail een aantal opmerkelijke details, zoals virtuele buitenspiegels, merkwaardige wielkappen aan de voorkant en elektrochromatisch glas, waardoor je achter het stuur geen zonnebril op hoeft te doen. Tevens heeft de Speedtail een actieve aluminium ophanging en carbon keramische remmen.

Wanneer je dit leest en toevallig nog 1,75 miljoen pond in je matras verstopt hebt zitten, moeten we je teleurstellen. Alle 106 exemplaren van McLaren’s allereerste Hyper-GT zijn al lang en breed gereserveerd. Dit betekent niet dat je de boot volledig mist, want McLaren beweert dat dit de eerste van 18 nieuwe modellen moet zijn.