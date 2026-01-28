Autoverkoper bouwt zelf een Sport quattro S1-eerbetoon met deze extra dikke RS3!

Meer dan alleen een stickerset en witte wielen!

Op het eerste oog is Osenstätter Kraftfahrzeuge GmbH een Duitse autodealer zoals er zovelen zijn. De verkoper heeft wat gebruikte Golfjes in de aanbieding, een paar MINI’s, maar ook duurder spul, zoals wat e-tron GT’s en een ABT RS7. Je zou er op vakantie zo voorbij rijden zonder het een glimp te gunnen. Maar waar Autohaus Osenstätter zich onderscheidt, is het aanbieden van een zelf aangepakte Audi RS3.

Omdat Audi zelf het niet nodig lijkt te vinden om een eerbetoon voor de legendarische Groep B rallyauto uit de jaren ’80, de Sport quattro S1, in de vorm van een hete hatchback te bouwen, opperde marketingmanager Ronny Steidl het plan, zo vertelt hij aan Autoblog.nl.

Steidl is naar eigen zeggen ”de madman” die op het idee van de speciale RS3 kwam. De dealer uit Traunstein (op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk) is vervolgens zelf aan de slag te gaan. Goed nieuws: er wordt geen half werk geleverd op zijn versie die de Duitse autoverkoper, de Audi RS3 Heritage Edition noemt.

Audi RS3 Heritage Edition

Het eerbetoon zit hem natuurlijk vooral in de wit-gele kleurstelling die bestaat uit witte lak en een gele designfolie. De livery is specifiek gebaseerd op die van de Sport quattro S1 toen Walter Röhrl ermee reed tijdens de Rally van San Remo in 1985 voor de beruchte Groep B-klasse. Het was de eerste rally die de nieuwe Sport quattro S1 wist te winnen. Net als de RS3 droeg de rallyauto startnummer 5. Witte OZ Ultraleggera-velgen, een koolstofvezel voorspoiler en andere spiegelkappen maken het plaatje af.

Het sturen moet ook nog fijner gaan. De ophanging is verlaagd om de koets dichterbij de grond te brengen. Daarnaast is de spoorbreedte gegroeid, al is dat volgens de makers vooral gedaan om ”een dynamische uitstraling” te krijgen.

Specificaties

Gelukkig is er meer aan de RS3 veranderd dan enkel het uiterlijk. Het Autohaus schakelde de hulp in van bekende Audi-tuner Abt. Samen verhoogden ze het vermogen uit de iconische vijfcilinder van 400 naar 460 pk. Het koppel groeide mee van 500 naar 540 Nm.

Wat dat met de 0-100-tijd doet is niet bekend. We weten wel dat de begrensde topsnelheid is verlegd van 250 naar 280 km/u. De opgepompte verbrandingsmotor is nog beter hoorbaar dankzij een BTM Turbo Sport-uitlaatsysteem. Schakelen gaat via een zeventraps S-tronic-transmissie.

Vanbinnen zijn er her en der wat hints naar de bijzondere identiteit van deze RS3. Denk aan een sticker op de rug van de RS-carbonkuipstoelen, speciale instapverlichting en een nieuw middenconsole.

De autoverkoper heeft goed afgekeken bij de persafdelingen van grote automerken. Er is een behoorlijk volledig persbericht met alle aanpassingen en specificaties uitgestuurd. Daarin kon natuurlijk een stuk historie over de rallyauto waarop de RS3 is geïnspireerd niet ontbreken. Als kers op de taart hebben ze een leuke reclamevideo in elkaar gezet om nog wat extra promotie toe te voegen.

Wat kost de Audi RS3 Heritage Edition?

Is er dan ook minder leuk nieuws? Jazeker. Je kunt je voorstellen dat het nogal een project is voor een autoverkoper om er ook nog even een eigen RS3 bij te bouwen. Vandaar dat we niet gek opkijken van de extreem kleine oplage. Autohaus Osenstätter bouwt maar drie stuks van de Audi RS3 Heritage Edition.

Dan het goede nieuws: alle drie de exemplaren staan op het moment van schrijven nog te koop! Nummer 1 is al geregistreerd en wordt door de dealer gebruikt als demonstratie-auto. De andere twee exemplaren zijn gloednieuw en moeten nog kentekenplaten krijgen. Even voor de zekerheid: de RS3 voldoet nog altijd aan alle TÜV-regels en is dus straatlegaal.

De demonstratieauto – waar al 5.200 kilometer mee is gereden – staat te koop voor 89.980 euro. De ongebruikte Audi RS3 Heritage Editions worden aangeboden voor 95.000 euro. Daar komen import- en BPM-kosten nog bij, natuurlijk. Hier in Nederland ben je al 115.490 euro kwijt voor een standaard RS3. In Duitsland gaat de RS3 Sportback voor tenminste 66.800 euro.

Nog meer speciale projecten?

De Duitse autoverkoper hoopt dat het niet bij dit enkele RS3-karwei blijft. ”We zouden het zeker leuk vinden om een soortgelijk project in de toekomst te realiseren. Echter, dit hangt af van of we de drie geproduceerde auto’s verkocht krijgen”, zegt Steidl tegen Autoblog.nl. Wat zouden ze dan moeten maken? Een nieuwe RS2 Avant? Of iets met een F1-tintje nu Audi er in actief is?

Foto’s: © Simninja.de