Ferrari-PHEV-rijders laden nooit op, maar zouden dat wel moeten doen

De stekkersportauto’s staan te weinig aan de lader, vindt Ferrari.

Momenteel kunnen milieubewuste Ferrari-shoppers kiezen uit tien verschillende plug-in hybrides verdeeld over vier modellen. De PHEV’s zijn de SF90 (Stradale, Spider), SF90 XX (Stradale, Spider), 296 (GTB, GTS, Speciale, Speciale A) en de Ferrari 849 Testarossa (en Spider). Je zou het niet verwachten, maar die elektrificatie lijkt de gemiddelde Ferrari-eigenaar helemaal niets te boeien.

Ferrari geeft tegenover CarExpert toe dat haar klanten van PHEV-modellen nauwelijks hun auto aan de oplader leggen. Het merk heeft in de eigendomsgegevens van de afgelopen vijf jaar gekeken om tot deze conclusie te komen. Harde cijfers noemt het bedrijf niet, dus we zullen ze maar op hun Italiaanse woord moeten geloven.

Vreemd genoeg wordt de volledig elektrische modus dus niet zo vaak gebruikt. De gebruikers rijden hun PHEV’s liever alsof het normale hybrides, waarbij ze erop vertrouwen dat de motor draait en het systeem de accu tijdens het rijden opgeladen houdt. Daarom rijden de stekker-Ferrari’s het vaakst in de Performance-rijstand en niet in Hybrid. Het verschil tussen de rijmodi: bij Performance draait de verbrandingsmotor continu terwijl ie bij Hybrid kan worden uitgeschakeld als er weinig vermogen wordt gevraagd.

De Ferrari-rijders willen de Italiaanse krachtbron dus te allen tijde aan het werk zetten. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er voldoende acculading overblijft aan het einde van een rit, waardoor de auto minder vaak hoeft te worden opgeladen. De Ferrari wordt eigenlijk alleen aan de lader gelegd wanneer de voor langere tijd wordt gestald. Dat is natuurlijk wel het voordeel van Ferrari-rijders: ze hebben er vaak wat andere auto’s naast voor dagelijkse ritten.

Ferrari-rijders zouden hun PHEV eigenlijk wel moeten opladen

Natuurlijk is het toevoegen van het hybride systeem een manier voor Ferrari om de uitstoot op papier wat te drukken. Veel elektrische meters kun je met de PHEV-modellen dan ook niet afleggen. Neem nou de nieuwste telg, de 849 Testarossa, die heeft een minuscule 7,45-kWh batterij die goed is voor 25 elektrische kilometers.

Het accuutje zorgt echter wel voor iets wat Ferrari-rijders belangrijk vinden: de maximale prestaties. De kleine batterij voedt een 163 pk sterke elektromotor. Zonder stroom voor de elektromotor heb je alleen de 830 pk sterke 4,0-liter V8 tot je beschikking. Daarmee haal je niet de 0-100-tijd van minder dan 2,3 seconden. Zonde! Wij bewezen al eens eerder dat een PHEV langzamer is met een lege accu dan met een volle accu.

Dief van je eigen portemonnee

Tevens kan het veel geld schelen om de batterij af en toe op te laden. Door enkel via de motor op te laden heb je steeds maar een kleine hoeveelheid lading in de accu. Hierdoor raakt de batterij lui. Volgens Ferrari moeten de in-house batterijen lang meegaan, maar dan moet je er wel goed mee omgaan.

Maar denk ook eens aan het onderhoud. Korte ritjes naar de supermarkt kun je beter maken op enkel elektromotor, dan met de V8 of V12. Die benzineverbrander houdt absoluut niet van stedelijk stoplichtverkeer, wordt amper warm en gaat eerder stuk.

Tot slot laten Nederlandse Ferrari-PHEV-rijders ook centen liggen door niet op te laden. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling voor zonne-energie. Je krijgt dan een lagere terugleververgoeding voor het opwekken van stroom via zonnepanelen. Je kunt vanaf dan beter je opgewekte energie in je Ferrari steken dan ongebruikt weggooien. Dat is toch al snel zo’n twee euro waar we het per lading over hebben. Zo kun je weer beginnen met het sparen voor een Tailor Made Ferrari naast je stekker-Ferrari.

Foto: Ferrari 296 GTS gespot door @ecnerualcars