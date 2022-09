Dit is de meest briljante BMW M3 aller tijden

En nee, hij is niet origineel. En toch is de meest briljante BMW M3 perfectie in zijn zuiverste vorm.

De status van de BMW M3 van de E30-generatie heeft zo ongeveer mythische proporties aangenomen. Het is een rijdende legende. Het is de oorsprong van alles dat auto’s in het algemeen en BMW’s in het bijzonder zo leuk maken. Een Group A-homologatiespecial is altijd een recept voor een toffe auto.

Voor BMW was het ook de eerste keer dat ze de 3 Serie de sportieve M-behandeling gaven. Een hoogtoerige en geweldig klinkende viercilinder, fabuleuze wegligging, ragfijne besturing en zuivere communicatie tussen bestuurder en machine zorgen ervoor dat deze auto onovertroffen is. Zie het als dit: de E30 M3 is als The Beatles die live én akoestisch spelen. De F80 M3 is een concert van Scooter in het station van Borussia Dortmund. Ja, bij die laatste gaat het harder en heb je ook lol, maar de eerste is briljanter.

John Larsson’s Garage

Enfin, door naar het onderwerp en dat is dus de meest briljante BMW M3 aller tijden. Het is een project John Larsson’s Garage uit Zweden. Werkelijk alles is namelijk geweldig. De groene lak (Oak Green) is erg gaaf, zeker in combinatie met het pindakaas-lederen interieur. De velgen zijn wellicht één inch te groot, alhoewel de stance echt geweldig is. De wielkasten zijn erg mooi gevuld.

Dan de motor. Dat is niet de bekende S14B23-viercilinder, maar de S54 uit de M3 E46. De cilinderinhoud van deze motor is vervolgens vergroot naar 3.7 liter. Verder is het de motor voorzien nokkenassen van de S54B32HP uit de M3 CSL. Daarnaast zijn de zuigers, koeling en krukas aangepakt door Koehler Racing.

Wielen meest briljante BMW M3

De velgen komen bij Cinel Wheels vandaan. Dat is een vrij kleine doch hoogwaardige fabrikant van velgen die zich richten op motorsport en high-end wielen voor straatauto’s. Een beetje als Dymag en Apptech meer gericht op performance en kwaliteit dan stijl en mode. Ze zijn uit één blok gesmeed en daardoor zeer sterk en licht. Qua prijs moet je ongeveer denken aan 1.000 euro (per wiel). Maar man, wat staan ze goed.

Het onderstel is volledig instelbaar naar wens van de – ongetwijfeld superblije – bestuurder. Daarbij zijn er ook de nodige fraaie details. Wat te denken van de BMW Motorsport-inscriptie in de deurhendels? Of de halve rolkooi en racekuipen?

Ook een leuk detail, de audio heeft een downgrade ondergaan. Er is een Blaupunkt-systeem met slechts één speaker. Perfect om even naar het Radio 10 Gold-nieuws te luisteren. Voor de rest zet je die 3.7 motor aan het werk om je oren te laten genieten. Interesse? Voor ongeveer anderhalve ton is ‘ie van jou!

