Dit vindt Latifi van de prestaties van Nyck de Vries

Het is wel een heel ongemakkelijke situatie. Maar wat vindt Latifi van de prestaties van Nyck?

Het leven kan soms raar lopen. In vrij korte tijd maakte Nyck de Vries promotie naar Formule 1-coureur. Hij is nu officieel de 17e Nederlandse coureur die aan de start zal verschijnen. Het is tevens voor de tweede keer dat er twee Nederlanders aan de start van een GP zullen verschijnen.

In 2006 reden Christijan Albers en Harald Doornbos zelfs samen bij één team. Klein detail, Doornbos (die inderdaad Robert heet) reed toen onder een Monegaskische licentie. Voor het eerst zullen we nu dus tweemaal de Nederlandse vlag aanschouwen!

Latifi over Nyck

Enfin, wat vond Nicholas Latifi er eigenlijk van? Want het is niet leuk als er een reservecoureur invalt en deze dan nog eens óók sneller is. Waar Latifi al klaar was in Q1, kon De Vries nog door naar Q2. Latifi was onder de indruk over Nyck:

Hij had al snel de goede snelheid te pakken. Hij sprong in de auto voor de derde vrije training en het was erg indrukwekkend hoe snel hij direct was. Iedereen weet dat Nyck een snelle coureur is. Dus ja, het is indrukwekkend wat hij heeft laten zien. Nicholas Latifi, is blij voor Nyck maar niet te blij natuurlijk.

Super correct uiteraard, maar is dat ook werkelijk wat hij dacht? Daar liet hij zich ook over uit:

Ja, hoe denk je zelf dat ik mij voel? Kijk, ik miste de eerste chicane tijdens mijn tweede run, dus die ronde was al geruïneerd. Op zich staan we wel waar we horen te staan na één getimede lap. Het ligt gelukkig allemaal dicht bij elkaar hier qua tijden. Nicholas Latifi, voelt zich zoals jij denkt dat hij zich voelt.

Gaat De Vries imponeren?

Nu zou De Vries eventueel kunnen pareren met een typische coureur-smoes. Ook hij maakte namelijk een foutje in zijn tweede lap, maar dan in Q2. Hij raakte per ongeluk het knopje aan van de rembalans, waardoor deze ineens veel verder naar achter stond. Daardoor verloor hij bijna de achterzijde van de auto bij het aanremmen van de tweede chicane. Kortom, het kan nog weleens spannend worden.

Dan is de vraag nu aan u, waarde lezer! Gaat Nyck de Vries Latifi naar huis rijden? Of wordt het de nieuwe Mika Salo die vooral degelijk zal gaan invallen? Laat het weten, in de comments!