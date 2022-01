Briljante M3 Touring krijgt ook DIE neus

En we weten ook het verbruik van de briljante M3 Touring.

We weten nu al dat de nieuwe BMW M3 Touring een enorm gave auto gaat worden. Voor het eerst heeft BMW een rechtstreekse rivaal voor de Audi RS4 Avant (die inmiddels al op de vierde generatie zit, de vijfde als je de RS2 meerekent). Eindelijk. Met 510 pk, xDrive, een achttraps automaat en een stationwagon-carrosserie is het de ultieme alleskunner.

Er is uiteraard een ‘maar’. Want de M3 Touring neemt namelijk alles over van de BMW M3, dus ook diens neus. Nu is die neus zeer smaak-afhankelijk. Net als bij de ‘Single Frame’-grille van Audi vond iedereen het heel erg lelijk, maar zijn we er intussen aan gewend geraakt. Het is in elk geval een zeer herkenbare designfeature.

Promofilmpje

Overigens is het niet alleen ‘styling om de styling’, voor de M3 en M4 modellen is het nodig vanwege de koeling van de motor. En gezien de 510 pk sterke biturbo zes-in-lijn is het ze eenvoudig vergeven. BMW heeft dit promofilmpje de wereld in geschoten om ons allen een vrolijk 2022 te wensen. Dank u, jullie ook de beste wensen! Het onderwerp van het filmpje (de briljante M3 Touring, dus) komt duidelijk in beeld.

Voor BMW is de komst van de M3 Touring best een spannende. Het kost namelijk vrij veel geld om zo’n model te gaan leveren, terwijl de afzet waarschijnlijk heel erg laag is. Het is een beetje hetzelfde als met de handbak, iedereen wil er graag eentje, maar niemand die het ook daadwerkelijk bestelt. De keren dat BMW een M-stationwagon leverde, bleek het geen hit (E34 en E61).

Het verbruik van de briljante M3 Touring

Daarnaast is er nog iets bekend van de M3 Touring, namelijk het verbruik! De auto zal namelijk 10,3 liter per 100 km gaan verbruiken. Gezien het prestatiepotentieel en enorme gewicht nog niet eens zo heel slecht.

Mocht je trouwens nú een briljante M3 Touring wensen en liever niet zo’n grote neus hebben, check dan even de Alpina B3 Touring. Die heeft bijna dezelfde motor en heeft het normale 3 Serie M Sport plus een Alpina-lipje. Wanneer we de nieuwe M3 Touring kunnen verwachten is nog niet bekend.

