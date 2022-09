Hierdoor is Red Bull zo langzaam op Monza

We hadden verwacht dat Red Bull niet zo langzaam was op Monza. Maar er zit zowaar een logica achter.

Gisteren gebeurde er iets bijzonders. Max Verstappen domineerde eens niet de kwalificatie van de GP van Italië 2022. We hadden niet alleen verwacht dat hij pole zou pakken, maar ook het weekend zou domineren.

Dat is niet zozeer omdat wij allemaal met een oranje bril bekijken. Als we terugblikken op dit seizoen, dan zien we duidelijk dat Red Bull verreweg het snelste is op de rechte stukken. In sommige gevallen – zoals tijdens de GP van Canada van 2022 – kwam Ferrari er mét DRS niet eens voorbij. Die RB18 loopt zo enorm hard op het rechte stuk en Monza heeft veel lange rechte stukken. Ergo: Red Bull moet wel schitteren. Toch stonden Verstappen of Pérez niet bovenaan. Was gibt es?

Ferrari 10 km/u sneller

Het Britse Autosport sprak Pierre Wache, de technical director van Red Bull, hoe het zit. Want van de snelste auto op de rechte stukken, stonden de Red Bulls nu onderaan met de Haas-auto’s. Het verschil met de Haas was ongeveer 1 km/u, de Ferrari’s zijn 10 km/u sneller. Dat is een groot verschil.

Er zijn twee redenen aan te wijzen. Ten eerste hoe de auto zijn elektro-power inzet. Daar schijnt de Ferrari beter in te zijn. Maar de grootste reden is de achtervleugel. Red Bull rijdt namelijk (relatief gezien) met enorm veel vleugel. Normaal gesproken is Monza de baan waar de teams met een minimale hoeveelheid vleugel rijden. Dus een zo klein mogelijk achtervleugel die zo veel mogelijk horizontaal staat. Zo heb je de minste luchtweerstand en dus de meeste topsnelheid.

Nog een reden voor langzame Red Bull op Monza

Red Bull heeft ervoor gekozen om níet een andere vleugel voor Monza te monteren ten opzichte van Spa, terwijl alle andere teams dat wél hebben gedaan. De reden daarvoor is ook tweeledig. Ten eerste heeft het te maken met het ‘concept’ van de auto. Simpelweg een kleinere vleugel monteren, is geen garantie dat het voor de hele auto ‘werkt’. Daarnaast is er een budget-cap. Red Bull had geen zin om voor deze ene race een compleet andere vleugel te ontwerpen en deze dus passend te maken voor de RB18. Het ontwerpen en ontwikkelen zou simpelweg te veel tijd en geld in beslag nemen.

Overigens is het geen garantie dat je wint als je de kleinst mogelijke vleugel hebt. In racetrim zou dit goed uit kunnen pakken, daar de Red Bull nu een betere wegligging heeft in ongeveer alle bochten. In 2013 won Sebastian Vettel op Monza door met relatief veel vleugel te rijden en kortere versnellingsbakverhoudingen. Hierdoor was hij sneller uit de bochten en sneller op hoge snelheid, waarmee hij het gebrek aan die laatste 10-20 km/u kon compenseren.

Meer lezen? Dit is de startopstelling voor de GP van Italië 2022 (waarschijnlijk).