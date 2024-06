Dit is de mooiste auto die je vandaag gaat zien

Niets is mooier dan een lange, gestrekte GT. De mooiste auto van vandaag is precies dat.

Natuurlijk, we weten het: smaken verschillen, want wat de een schitterend vindt, vindt de ander helemaal niets. Maar onder de autoliefhebbers wordt de GT toch wel unaniem mooi gevonden. Natuurlijk zullen er mensen met rode Audi e-trons zijn die een unieke en afwijkende mening hebben en daardoor morele superioriteit kunnen claimen, maar over het algemeen kan de Gran Turismo op goedkeuring rekenen.

Het idee is ook vrij simpel: een lange motorkap, relatief compacte cabine en een vlak aflopende daklijn. Er zijn veel auto’s volgens dit recept gebouwd en allemaal zijn ze schitterend.

Dat geldt ook voor deze ‘Cadillac Expressive Coupé Study’. Mocht je denken dat het een nieuwe auto is: nee. Het is een bloedmooie concept van zes jaar oud waar moederbedrijf General Motors uiteindelijk gewoon niets mee gedaan heeft.

Mooiste auto van vandaag

Cadillac wilde een model hebben waar alle designkenmerken van het merk in vertegenwoordigd waren. Nou, dat is ze gelukt. We zien namelijk overduidelijk kenmerken van de huidige modelrange.

Logisch, destijds was Cadillac ze aan het bedenken en nu een paar jaar later zijn de ideeën toegepast op de productiemodellen. Dat is nu eenmaal de cyclus.

Wat wel opvallend is, is dat ze het model nu pas laten zien. We snappen dat niet elke brainfart van een fabrikant de pers haalt, maar dit zou zes jaar geleden ook ‘de mooiste auto die je gaat zien’ zijn.

Maar nee, de auto krijgt slechts een heel bescheiden podium op het Instagram account van de General Motors Design-adeling. In de ‘From the Vault’-series, halen ze dan eindelijk het doek van de Expreissive Coupé Study.

Imagebuilder pur sang

Gevoelsmatig lijkt het een coupé te zijn die min of meer had kunnen concurreren met auto’s als de Mercedes-Benz E-Klasse Coupé, BMW 8 Serie Coupé en de Lexus LC. Nu zijn dat allemaal geen hardlopers, maar wel goede imagebuilders voor de respectievelijke merken.

Cadillac heeft altijd een beetje pech gehad met coupés. Ooit waren ze de koning ervan (Eldorado!), maar sinds de jaren ’90 wil het niet echt lukken. Zo waren de CTS Coupé (heel dik), ELR (Chevy Volt met de kraag omhoog) en ATS Coupé simpelweg niet succesvol genoeg.

Cadillac heeft er sowieso wel een handje van om schitterende concepts niet in productie te brengen, denk aan de Sixteen, Cien en Ciel. Helaas heeft deze auto niet eens het concept-stadium gehaald.

