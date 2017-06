Lijstje! De 8 lekkerste concept cars van Cadillac

Niet een merk dat heel vaak voorbijkomt op Autoblog, maar dat heeft waarschijnlijk niks met de vormgeving te maken.

Waar Europese merken steeds meer op elkaar gaan lijken, krijg ik de indruk dat ze aan de aan de andere kant van de plas toch iets meer geneigd zijn om hun eigen ding te doen. Natuurlijk zie je in één oogopslag dat je met een Amerikaan te maken hebt, maar een Lincoln smoelt wezenlijk anders dan een Acura en een Scion (✝) is duidelijk te onderscheiden van een Ford (US).

Een van de meest eigenzinnige Amerikaanse merken moet haast wel Cadillac zijn. Je ziet ze niet of nauwelijks in Europa en da’s zonde, maar een logisch gevolg van de belastingwetgeving in de Oude Wereld. Gelukkig hebben we de plaatjes nog, dus geniet van een paar van de lekkerste, lompste en simpelweg meest debiele concept cars die dit merk in de afgelopen jaren presenteerde. Inderdaad: we nemen alleen het recentere spul mee.

Of we weleens Caddy’s hebben onderworpen aan een heuse rijtest? Jazeker, vorig jaar nog! Ook voelde Wouter eens een ATS aan de tand, zette hij de bloempjes buiten met een Escalade en werden een paar achterbandjes opgerookt met een XLR-V.

Cadillac Evoq (1999)

4,2 liter V8

410 pk/522 Nm

Cadillac Cien (2002)

7,5 liter V12

750 pk/881 Nm

Cadillac Sixteen (2003)

13,6 liter V16

1.014 pk/1.400 Nm

Cadillac Converj (2009)

Elektromotor + range extender

163 pk/370 Nm

Cadillac XTS Platinum (2010)

3,6 liter V6 + elektromotor

350 pk/400 Nm

Cadillac Ciel (2011)

3,6 liter V6 + elektromotor

500 pk

Cadillac Elmiraj (2013)

4,5 liter V8

500 pk/678 Nm.

Cadillac Escala (2016)