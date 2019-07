Het is een doodzonde dat deze Cadillac met V12 nooit is gemaakt

Heus waar!

Met de komst van de nieuwe Corvette C8 is Chevrolet een totaal andere weg ingeslagen met de filosofie van de iconische Amerikaanse sportauto. Ineens is de Corvette iets van zijn bijzondere karakter kwijt, alhoewel dit ten goede van zijn rijkwaliteiten moet komen.

Het radicale concept van de Corvette C8 is naar verluidt vijf jaar geleden goedgekeurd door de gezagvoerders van General Motors. Het zal ongetwijfeld een lastige beslissing zijn geweest voor de desbetreffende hoofden, aangezien de auto rigoreus anders zou worden in vergelijking met zijn voorgangers. Toch komt de filosofie voor General Motors niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel.

Het concern heeft bijvoorbeeld in de jaren negentig de CERV III voorbij zien komen. Dit studiemodel mag zeer zeker een voorloper van de Corvette C8 worden genoemd. De Cadillac CIEN, onthuld in januari 2002, mag echter niet worden vergeten.

De Cadillac CIEN debuteerde aan het begin van 2002 als technologisch vlaggenschip van General Motors. Volgeladen met allerlei vooruitstrevende hulpsystemen, gehuld in een flitsend jasje waarvan Cadillac nog altijd designelementen overneemt en voorzien van een gewelddadige twaalfcilinder: in ieder opzicht was dit een auto om je vingers bij af te likken. Cadillac was jammer genoeg geen enkel moment van plan dit smakelijke apparaat in productie te nemen; het was slechts een jubileummodel, speciaal in het leven geroepen voor het honderdjarig bestaan van het merk.

Het maakt de CIEN niet minder aantrekkelijk. Het ontwerp van de auto, bijvoorbeeld, is bedacht door de excentrieke Simon Cox en deels ontwikkeld met behulp van Prodrive. De Britse auto-ontwerper liet zich o.a. inspireren door de F-22 straaljager, wat verklaart waarom de CIEN zo agressief en strijdlustig voor de dag komt. De Cadillac ligt bijzonder laag bij de grond en heeft scherpe hoeken. Laatstgenoemde element is tegenwoordig van vaste waarde bij productieauto’s van de fabrikant. Het keert met name terug bij de verlichting.

Andere geinige feiten over de Cadillac CIEN zijn dat de velgen voor (19″) twee maten kleiner waren dan achter (21″) en dat hij blauwgetint glas kreeg om een modernere look te creĆ«ren. Het koetswerk en de monocoque waren beide vervaardigd uit carbon.

De aandrijflijn was eveneens om van te smullen. Direct achter de bestuurder vinden we een in de lengte geplaatste 7,5-liter V12. De twaalfcilinder was destijds al onwaarschijnlijk krachtig, tegenwoordig is hij dit nog steeds. Sterker: Cadillac heeft sindsdien geen krachtigere auto meer gemaakt. De aluminium V12 is goed voor 750 pk en 880 Nm. Hiermee kan de bestuurder in 3,5 seconden naar de 100 km/u snellen. Zijn topsnelheid bedraagt een evenzo respectabele 350 km/u.

Het was absoluut geen auto om mee te sollen, maar een ongegeneerde bonk spierkracht was het ook niet per se. Nee, de CIEN had (toen al) een zachtere zijde. Met het zogenaamde ‘Active Fuel Management‘ kon liefst de helft van de cilinders worden uitgeschakeld om brandstof te besparen.

Zeker met dit laatste punt in het achterhoofd klinkt het als het soort auto dat vandaag prima moet kunnen overleven. Wellicht zal de V12 wel moeten worden vervangen door een V8 die vergelijkbare prestaties levert, maar dan nog kunnen we er zeker mee leven. Cadillac, waag die sprong!