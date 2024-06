Ferrari kapt gewoon helemaal met navigatiesysteem

Weg met die zooi, je koppelt je smartphone maar aldus Ferrari.

Eigenlijk hè, eigenlijk heeft Ferrari gewoon gelijk. Hoe vaak gebruik jij de navigatiesoftware van je eigen auto? Ik kan me het nog voorstellen bij een elektrische auto, waarbij laadpunten geadviseerd worden op weg naar je huisje in Frankrijk. Maar voor de rest? Met een moderne auto is het wat mij betreft Android Auto of CarPlay koppelen en gaan met die banaan.

Ferrari laat navigatiesysteem achterwege

De meeste autofabrikanten bieden een eigen infotainment- en navigatiesysteem. Ferrari is van mening dat dit onzin is. Nu was de Italiaanse autofabrikant nooit geen ster op het gebied van intuïtieve software, maar het merk gooit het nu echt over een andere boeg. Dat deden ze als eerste met de Purosangue, dit bevalt ze en deze strategie gaan ze toepassen op alle toekomstige modellen.

Welke strategie? De strategie om helemaal geen los groot scherm voor een infotainment- en navigatiesysteem aan te bieden. Er is scherm voor de bestuurder in de Purosangue waar de belangrijkste functies op af te lezen zijn. Navigatie? Dan moet je de smartphone koppelen voor Android Auto of CarPlay. Want in de software van Ferrari is geen navigatie opgenomen.

De Purosangue was het eerste model met dit principe. De 12Cilindri de volgende. En de daarop volgende modellen krijgen dezelfde aanpak. Op je nieuwe Ferrari van een half miljoen euro zit geen navigatie. Je zoekt het maar lekker zelf uit. Heerlijk eigenwijs van de Italianen en eerlijk gezegd geef ik ze groot gelijk. Je kunt altijd nog een kaart meenemen in de auto voor noodgevallen. Is dit wat ze bedoelen met proper old school?

Via drive.com.au