Dít is de nieuwe aanwinst van Kevin Hart - Autoblog.nl

Kevin Hart heeft een nieuwe auto gekocht, volgers kunnen misschien wel voorspellen dat zijn nieuwe aanwinst oud, Amerikaans en getuned zal zijn.

Net geen anderhalf jaar geleden was de Amerikaanse komiek en acteur Kevin Hart betrokken bij een ernstig ongeluk. Hij was passagier in zijn eigen Plymouth Barracuda en moest uiteindelijk worden geopereerd aan zijn rug. Gelukkig wist hij volledig te herstellen. Misschien denk je dat hij na zo’n groot ongeluk voor een veiligere auto zal kiezen. Iets moderns misschien, met zaken als airbags en automatische remmen. Kevin Hart zelf had andere ideeën en is voor een stokoude Dodge Charger gegaan uit 1970.

Of nou ja, stokoud… Waarschijnlijk zijn er niet heel veel oude onderdelen nog over van deze Charger. Deze Charger is namelijk onder handen genomen door SpeedKore, de Amerikaanse tuners die eerder zijn Barracuda aanpakten. Met zo’n naam als SpeedKore verwacht je wel dat ze de motor op z’n minst hebben gekieteld. Dat hebben ze niet met de originele motor gedaan, die is namelijk exit.

In plaats daarvan heeft de Hellraiser, zoals SpeedKore de auto noemt, de Hellephant-motor. Dit blok komt van Mopar en is een 7,0-liter V8 met supercharger. Deze is goed voor maar liefst 1014 pk en 1288 Nm koppel. Lekkere cijfers dus, die in het geval van de Hellraiser via een automatische ZF-versnellingsbak met acht verzetten naar de achterwielen gaan.

Als je zoveel pk en Nm hebt, is het natuurlijk ook fijn als ze iets aan de rest van de auto doen. Het chassis is daarom verstevigd (en de auto heeft een rolkooi, gelukkig maar) en de ophanging is aangepast. De voorophanging komt van een Corvette C6, de achterophanging heeft SpeedKore zelf gemaakt. De remmen zijn rondom schijven van Brembo, met aan de voorzijde zes zuigers en aan de achterzijde vier zuigers.

De auto heeft rondom HRE-velgen, aan de voorzijde zijn ze 19″ groot. De twee achterwielen zijn nog een inch groter. Voor lekker veel grip hebben ze Michelin Pilot Sport 4S-banden aan. Het exterieur ziet er nog redelijk ingetogen en klassiek uit, al zijn het front en de motorkap duidelijk niet origineel. Het interieur is wel naar de 21ste eeuw gebracht, heeft een dik geluidssysteem en Recaro-stoeltjes.

Hoeveel Kevin Hart heeft neergeteld voor de Hellraiser is niet duidelijk. TMZ heeft het over ‘meerdere honderdduizenden dollars’. Volgende week mag Kevin Hart zijn nieuwe aanwinst in ontvangst nemen.