Aston Martin wil Nico Hülkenberg strikken voor 2021 - Autoblog.nl

Nadat Hülkenberg vorig seizoen een paar keer mee mocht doen voor Racing Point, wil opvolger Aston Martin hem voor 2021 strikken.

Het 2021-seizoen van de Formule 1 begint al bijna, toch zijn er nog een paar contracten die nog een krabbeltje missen. De belangrijkste en bekendste is natuurlijk Lewis Hamilton, al schijnt daar inmiddels al een akkoord te zijn bereikt. Een tweede persoon waarbij het contract kennelijk nog niet is ondertekend is Nico Hülkenberg. In 2020 mocht hij twee keer racen voor Racing Point. Beide keren werd hij ingevlogen om een van de twee coureurs te vervangen. Beide keren wist hij ook punten te scoren voor het team.

Dit seizoen kennen we geen Racing Point meer, maar gaat het team verder als Aston Martin. Teambaas Otmar Szafnauer is bij die overgang Hülkenberg echter niet vergeten. In een interview met het Duitse RTL geeft hij zelfs aan Hülkenberg te willen strikken voor een contract bij Aston Martin.

Vettel is dus alweer exit? Nee, Szafnauer heeft het over een positie als reservecoureur. Zeker voor dit seizoen lijkt het wel handig om een permanente reservecoureur aan boord te hebben; je wil niet dat een van je coureurs opeens ziek raakt en je daardoor met een lege bolide bij de start staat.

Hoever de onderhandelingen zijn is niet duidelijk. Szafnauer zegt dat het ‘goed’ zou zijn als ze Hülkenberg konden strikken, zowel voor de coureur als voor Aston Martin. Hij zegt wel dat ze in contact met de coureur zijn.

In het interview gaat de teambaas ook in op zijn ambities met het team. Hij wil – uiteraard – dit jaar McLaren kunnen verslaan voor de derde positie. Szafnauer denkt dat McLaren vorig jaar net iets minder pech had dan Racing Point. Zijn team had toen eigenlijk als derde moeten eindigen, stelt Szafnauer. Hij voegt eraan toe dat het ‘mooi’ zou zijn als ze ook tegen Red Bull en Mercedes konden strijden. Daarbij heeft hij erg veel vertrouwen in Vettel, hij is ervan overtuigd dat de Duitser bij Aston Martin weer ‘plezier in het autorijden’ kan beleven. “Maar het is wel belangrijk dat Vettel en Stroll samenwerken als een team.”