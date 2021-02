Parkeerwekker in hoger beroep: 'geen belastingontduiking' - Autoblog.nl

Van de rechter moet Parkeerwekker in Amsterdam stoppen, maar daar is de ontwikkelaar het niet mee eens en gaat dus in hoger beroep.

Een hulpmiddeltje voor vergeetachtige mensen, of een app die Nederlanders aanzet tot het niet betalen voor parkeren? Over die vraag boog de rechter zich eerder deze week, in de zaak tussen Parkeerwekker en de gemeente Amsterdam. De app laat parkeerders namelijk via hun dashcams scannen op de scanauto’s waarmee gemeenten checken of mensen wel of niet betalen voor hun parkeerplekje. Volgens Amsterdam was dit tegen de wet, dus zagen ze elkaar in de rechtszaal.

De uitspraak van de rechter was simpel. Parkeerwekker zet mensen aan tot onrechtmatig gedrag en waarschuwt eigenlijk te laat. Mensen worden volgens de rechter niet gewaarschuwd voor het feit dat ze niet betalen voor het parkeren, maar voor het gegeven dat er een scanauto rondrijdt. De rechter woog bij zijn (of haar) uitspraak mee dat de app waarschijnlijk vooral door mensen gebruikt zal worden die nooit van plan waren om te betalen. Hiervoor luisterde hij/zij onder meer naar deze woorden van @willeme.

De organisatie achter Parkeerwekker heeft een advocaat aangesteld en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze doen het enkel om ‘onnodige boetes’ te voorkomen. Juist, Viagra helpt ook tegen rugpijn, maar men gebruikt voornamelijk ergens anders voor. Citaat van de rechter die Willeme citeerde.

Parkeerwekker-oprichter Luis Roman was deze week te gast bij de BNR Nationale Autoshow. Hij was op z’n zachtst gezegd niet zo blij met de uitspraak van de rechter. Hij zegt dat deze mening ‘nergens op was gebaseerd’. De rechter wijst volgens Roman naar ‘een aantal onbekende blogs’ (ouch), ‘waar op satirische wijze wordt gezegd dat iedereen het gaat gebruiken om belasting te ontduiken’. “Daar zijn wij het niet mee eens en die argumentatie vinden wij eigenlijk heel erg zwak.”

Roman wijst daarnaast naar een onderzoek van het ministerie van Financiën naar belastingmoraal van Nederlanders, waaruit blijkt dat 85 procent van alle Nederlanders graag belasting betaalt en tegen belastingontduiking is. Toen presentator Meindert Schut vroeg of die resterende vijftien procent dan bij Parkeerwekker zit, wist Roman eventjes niet wat hij moest zeggen.

Moraal van het verhaal: Parkeerwekker gaat in hoger beroep, ‘zeker weten’. Het signaleren van scanauto’s is volgens Roman onderdeel van het ‘grondrecht van vrijheid van informatievergaring’. De rechter gaat daar volgens de Parkeerwekker-oprichter te makkelijk aan voorbij, dus tekent hij hoger beroep aan.

Tegelijkertijd lijkt hij ook wel te beseffen dat de uitspraak van de rechter geen complete nonsens was. Hij wil Parkeerwekker dan ook aanpassen, zodat de app bijvoorbeeld een signaal geeft als de bestuurder uitstapt. “Want we willen ons wel netjes aan de wet houden”, claimt Roman. Toch wel fijn dat een pushbericht mensen zal stoppen om belastingontduiking te plegen.

Foto: F12Berlinetta van @ToyotaFortuner via Autojunk.nl.