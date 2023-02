Dit is de nieuwe aanwinst van Rico Verhoeven

Rico Verhoeven heeft weer eens een dikke bak aangeschaft: de gloednieuwe Range Rover Sport.

De nieuwe Range Rover Sport zie je nog niet of nauwelijks rijden in Nederland, maar daar gaat ongetwijfeld verandering in komen. In het Gooi en Oud-Zuid struikel je er waarschijnlijk over binnenkort. Rico Verhoeven is er vroeg bij, want hij heeft nu al een nieuwe Range Rover Sport in ontvangst mogen nemen.

Rico is niet onbekend met het merk, want hij had eerder al de vorige Range Rover Sport, een Range Rover Velar en – geloof het of niet – een Range Rover Evoque. Omdat Rico goede connecties heeft met de dealer is het nu tijd voor de volgende: de nieuwe Range Rover Sport.

Deze is voor de afwisseling niet uitgevoerd in zwart, maar in een lekker kleurtje: Firenze Red. Rico heeft er ook al meteen een persoonlijk tintje aangegeven. De originele velgen zijn vervangen door dikke 23 inch Urban Automotive-velgen. De treeplanken zijn eveneens afkomstig van Urban. Verder is de auto nog helemaal standaard, op de logo’s na.

Motorisch is het niet de allerdikste versie (dat is de P530), maar met de P510e heeft Rico ook weinig te klagen. Die heeft weliswaar geen V8, maar met een zes-in-lijn en een elektromotor heeft deze uitvoering alsnog 510 pk. Dat is maar 20 pk minder dan de P530, terwijl je dik een halve ton minder betaalt.

Dat Rico Verhoeven zijn Range Rover heeft voorzien van Urban-accessoires is niet zo gek, want hij is toevallig ook aandeelhouder van Urban Europe. Reken er dus op dat de auto ook nog een dikke Urban Automotive-bodykit krijgt zodra die uit is.

Foto’s: Absolute Motors