Domeinen heeft 2x een Turbo S in de aanbieding

En eentje daarvan is nog gloednieuw.

Een auto kopen die je niet hebt gezien, met een onbekende historie en waarvan je soms niet eens wat of ‘ie überhaupt start: je moet het maar durven. Toch is dat een beetje de gang van zaken bij Domeinen. We hebben dit keer echter twee auto’s waarmee je waarschijnlijk redelijk safe zit.

Het gaat om twee dikke Porsches, allebei een Turbo S en allebei uit bouwjaar 2020. Toch zijn het totaal verschillende auto’s. De ene is namelijk een 992 Turbo S, de ander een Taycan Turbo S.

We beginnen even met de Taycan. Deze staat gewoon op Nederlands kenteken en is ook origineel in Nederland geleverd. Dat klinkt alvast goed. De eigenaar heeft ook voor een heel gaaf kleurtje gekozen: Mamba Green. Dit is een kleur die je gewoon zonder meerprijs kunt bestellen, maar veel mensen kiezen toch weer grijs of zwart.

De auto is gebruikt als daily driver, want er staat al een kleine 45.000 km op de teller. De Taycan is helaas niet helemaal perfect: in het panoramadak zitten twee lelijke barsten. Je moet dus even de kosten voor een nieuwe ruit incalcureren.

De 992 Turbo S is wat minder spannend uitgevoerd, maar wat deze auto interessant maakt is de kilometerstand. Er staat nog maar 1.285 km op de teller. Dat betekent dus dat deze 992 nog gloednieuw is. Het valt helaas niet te controleren, want er zit alleen een Duits kenteken bij. De foto’s geven echter geen aanleiding om aan de kilometerstand te twijfelen.

Qua snelheid zijn de auto’s heel erg aan elkaar gewaagd. Sterker nog: ze zijn precies even snel van 0 naar 100 km/u. Dit neemt met beide auto’s een luttele 2,8 seconden in beslag. Uiteraard heeft de 911 wel de langste adem: die blijft doorgaan tot 330 km/u, terwijl bij het bij de Taycan klaar is bij 260 km/u.

Eigenlijk zou je ze gewoon allebei moeten kopen. De Taycan is een ideale daily en dan kun je in het weekend mooi de 992 Turbo S pakken en het dak opengooien. Wat wil een mens nog meer? We zouden dus zeggen: sla je slag en breng een bod uit op dit Turbo S-duo bij Domeinen.