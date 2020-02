Dit is de nieuwe GLA 45 AMG

Met deze GLA rijdt je alle andere cross-overs helemaal zoek.

Als er een nieuwe Mercedes op de markt komt is het slechts een kwestie van tijd voordat de AMG-versie zijn opwachting maakt. Ook modellen waarbij je niet direct aan AMG zou denken, zoals een cross-over, ontkomen er niet aan. In Affalterbach zijn ze niet kieskeurig wat dat betreft. We maken daarom kennis met alweer de tweede generatie van de GLA 45 AMG.

Aangezien de GLA een opgehoogde A-klasse is, zien we uiteraard de krachtbron uit de A 45 terug. Dit betekent concreet dat er een twee liter viercilinder in het vooronder ligt. Deze produceert maar liefst 387 pk en 480 Nm aan koppel. Dat is 6 pk en 5 Nm meer dan de vorige GLA 45 AMG. Vind je dit enigszins tegenvallen? Niet getreurd, er is nu óók een S-variant. Deze beschikt over 421 pk en 500 Nm.

Dankzij het riante aantal pk’s bereikt de GLA 45 de 100 km/u in 4,4 seconden. De S-versie is nog 0,1 seconde sneller. De topsnelheid ligt op 270 km/u. De hete GLA beschikt over een Speedshift 8 DCT en natuurlijk ook over vierwielaandrijving.

Aan het uiterlijk is duidelijk te zien dat we niet met een regulier GLA van doen hebben. Aan de voorkant zien we de inmiddels welbekende Panamerica-grille. Die zagen we overigens ook al op de GLA 35. Verder zien we een licht gewijzigde voorbumper, inclusief canards. Aan de achterkant is de auto onmiddellijk te herkennen aan de spoiler en de vier uitlaten. Deze uitlaten zijn voorzien van kleppen, waardoor de AMG wat meer of wat minder schreeuwerig kan maken. Er zijn overigens op dit moment alleen foto’s van de GLA 45 S. Bij de regulier GLA 45 is het allemaal net wat subtieler.

Het interieur is ook niet ongemoeid gelaten. Naast de bekende elementen, zoals het MBUX infotainmentsysteem, zien we onder meer een AMG Performance-stuur en opvallende gele accenten in de S-versie. Afgezien van de afbeelding op het scherm verraadt weinig dat je in een GLA 45 zit in plaats van een A 45.

Voor informatie over de Nederlandse prijzen en beschikbaarheid moeten we nog even geduld hebben. Zet je maar alvast schrap voor een prijs van rond de ton.