DS Aero Sport Lounge: 600 pk luxebak

Comfort in combinatie met een hoge zitpositie en de nieuwste technologie. Dat is de DS Aero Sport Lounge.

DS Automobiles heeft zichzelf een missie gegeven: hoe verwerk ik de nieuwste technologie in een auto, zonder dat het klinisch of kitsch word? Dat antwoord moeten we vinden in de nieuwe Aero Sport Lounge. Een concept auto waarbij aerodynamica, styling en luxe centraal staan.

Het Franse luxemerk heeft met dit concept voor een nieuwe silhouet gekozen. Met een lengte van 5 meter en zijn 23-inch velgen is het een auto geworden die moeilijk te missen is. Het concept staat op een veelbelovende elektrische aandrijflijn. Een 110 kWh accu, gecombineerd met een krachtige elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 600 pk. Volgens DS komt de actieradius uit op meer dan 650 kilometer. Dat zegt niet heel veel, aangezien we het over een concept auto hebben. De acceleratie is met 2,8 seconden naar honderd kilometer per uur buitengewoon rap te noemen.

Met een concept kunnen designers altijd lekker losgaan. Dat hoef je bij DS Automobiles geen twee keer te zeggen. Neem nu het interieur van de Aero Sport Lounge. Tussen de stoelen zit er een centrale armsteun. Deze leest handbewegingen en kan zo commando’s uitvoeren. Deze technologie is in samenwerking met Ultraleap gemaakt. Dit is een startup uit Silicon Valley. Een techniek dat we potentieel gaan terugzien in productieauto’s. Handgebaren worden immers steeds normaler, denk aan een merk als BMW dat dit al even toepast.

DS rept zelf niets over een productiestadium of wat we van deze Aero Sport Lounge gaan terugzien in productieauto’s. Het merk laat gedurfd zien wat ze willen uitstralen. Een merk dat het nét even anders doet dan de meeste autofabrikanten. Met name op het gebied van interieur materialen, maar ook uiterlijk en op het gebied van technologie.